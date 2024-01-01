Росіяни вдарили балістичними ракетами по Кривому Рогу

Росіяни вдарили балістичними ракетами по Кривому Рогу
Внаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, кількість поранених зросла до 17 осіб.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"За уточненими даними, через російські атаки у Кривому Розі постраждали 17 людей. З них 14 знадобилась допомога медиків. У лікарні перебувають 8 потерпілих. Стан усіх – середньої тяжкості", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу були пошкоджені готель, магазин, адмінбудівля, навчальний заклад, сім багатоквартирних будинків. Побиті зо півтора десятка автівок. Зокрема, й три пожежні машини, стільки ж службових автомобілів поліції і карета "швидкої".
Росіяни вдарили балістичними ракетами по Кривому Рогу

У місті розгорнули штаби. Там приймають заяви про пошкоджене майно, видають будматеріали. Людей також забезпечують їжею і гарячим чаєм.

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Теги: Росія, Україна, війна
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