ППО знищила 31 «шахед»: дві балістичні ракети не збили
Сьогодні, 11:05
У ніч проти 20 жовтня російські війська атакували Україну 49 ударними дронами Shahed 131/136 та двома балістичними ракетами «Іскандер-М». Протиповітряна оборона збила 31 безпілотник.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Так, ракети ворог запустив з тимчасово окупованого Криму, а «шахеди» — з Єйська та Приморсько-Ахтарська.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.
Як повідомили в Повітряних силах, станом на 10:00 у результаті протиповітряного бою вдалося збити 31 дрон у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Ще 13 «шахедів» були локаційно втрачені, інформація щодо збиття чи падіння уточнюється. Іще два ворожих дрони полетіли в напрямку Білорусі.
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Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Так, ракети ворог запустив з тимчасово окупованого Криму, а «шахеди» — з Єйська та Приморсько-Ахтарська.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.
Як повідомили в Повітряних силах, станом на 10:00 у результаті протиповітряного бою вдалося збити 31 дрон у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Ще 13 «шахедів» були локаційно втрачені, інформація щодо збиття чи падіння уточнюється. Іще два ворожих дрони полетіли в напрямку Білорусі.
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