Поліція опублікувала моторошні фото російської атаки на Харківщині

черговий воєнний злочин російської федерації. Мова йде про ворожу атаку у Куп’янському районі на Харківщині.



Про це Нацполіція повідомила у фейсбуці.



Учора, 13 квітня, збройні сили рф завдали авіаційного удару по селу Нечволодівка.



В результаті обстрілу двоє людей загинуло та постраждало шестеро місцевих мешканців.



Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, пошкоджено понад 10 житлових будинків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція фіксуєросійської федерації. Мова йде про ворожу атаку у Куп’янському районі на Харківщині.Про це Нацполіція повідомила у фейсбуці.Учора, 13 квітня, збройні сили рф завдали авіаційного удару по селу Нечволодівка.В результаті обстрілу двоє людей загинуло та постраждало шестеро місцевих мешканців.Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, пошкоджено понад 10 житлових будинків.

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