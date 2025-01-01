Поліція опублікувала моторошні фото російської атаки на Харківщині

Поліція опублікувала моторошні фото російської атаки на Харківщині
Поліція фіксує черговий воєнний злочин російської федерації. Мова йде про ворожу атаку у Куп’янському районі на Харківщині.

Про це Нацполіція повідомила у фейсбуці.

Учора, 13 квітня, збройні сили рф завдали авіаційного удару по селу Нечволодівка.

В результаті обстрілу двоє людей загинуло та постраждало шестеро місцевих мешканців.

Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, пошкоджено понад 10 житлових будинків.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: обстріл, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині – 3-денна жалоба: на фронті поліг краянин
Сьогодні, 09:10
На Рівненщині постраждали дві людини внаслідок атаки росії
Сьогодні, 09:02
Поліція опублікувала моторошні фото російської атаки на Харківщині
Сьогодні, 08:59
Чим годують наших дітей: показали, як працює шкільна їдальня на Волині
Сьогодні, 08:45
«Книжковий Арсенал» оголосив програму: дискусії, лекції, читання, воркшопи
Сьогодні, 08:20
Схожі новини
росія вигадала цинічне виправдання вбивству дітей у Кривому Розі росія вигадала цинічне виправдання вбивству дітей у Кривому Розі
05 квітня, 03:41
Загинуло 14 людей, серед яких 6 дітей: росіяни вдарили балістикою по житловому масиву в Кривому Розі. ФОТО 18+ Загинуло 14 людей, серед яких 6 дітей: росіяни вдарили балістикою по житловому масиву в Кривому Розі. ФОТО 18+
04 квітня, 20:36
У Запоріжжі через російський обстріл постраждали 8 людей, загинула 20-річна дівчина У Запоріжжі через російський обстріл постраждали 8 людей, загинула 20-річна дівчина
22 березня, 01:15
Так не чинять, коли хочуть завершення війни: за тиждень росія випустила по Україні тисячі дронів і КАБів Так не чинять, коли хочуть завершення війни: за тиждень росія випустила по Україні тисячі дронів і КАБів
16 березня, 16:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія запустила по Україні балістичну ракету та 145 безпілотників
Сьогодні, 10:04
 0
Шахраї із «ООН» ошукали волинянку на чималу суму
Сьогодні, 09:59
 0
Зеленський розповів, про що збирається говорити з путіним
Сьогодні, 09:43
 0
У місті на Волині – 3-денна жалоба: на фронті поліг краянин
Сьогодні, 09:10
 0
На Рівненщині постраждали дві людини внаслідок атаки росії
Сьогодні, 09:02
 0
Медіа
відео
1/8