У Сумах через атаку дронів постраждали люди

У Сумах через атаку дронів постраждали люди
Виконувач обов'язків міського голови Сум, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар повідомив про влучання російського безпілотника поблизу житлової забудови.

Про це пише LB.ua.

Внаслідок атаки у багатьох квартирах багатоповерхового будинку вибило вікна. Також була інформація про одного постраждалого, якому медики надають допомогу. Згодом повідомили про двох постраждалих. За даними прокуратури, це – два брати, які охороняли зону відпочинку біля місцевого озера в м. Суми. Саме цю зону атакували два ворожі дрони.

На місці обстрілу організовано штаб для ліквідації наслідків.

За даними ОВА, пошкоджено скління вікон у двох багатоквартирних житлових будинках.

Також сьогодні ворог завдав авіаудару, застосувавши БпЛА типу "Шахед" по Хотінській громаді.

Наслідки атаки росіян уточнюються.

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Теги: Україна, росія, війна
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