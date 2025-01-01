Лучанин отримав три роки тюрми за ухилення від мобілізації

Лучанин отримав три роки тюрми за ухилення від мобілізації
Луцький міськрайонний суд днями виніс вирок місцевому мешканцю, якого звинуватили в ухиленні від призову.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений 16 квітня 2024 року отримав персональну повістку про призов на військову службу. Його визнали придатним, а законних підстав для відстрочки не було.

Попри це чоловік він проігнорував вимогу прибути на збірний пункт. У визначений час – 20:00 того ж дня – чоловік так і не з’явився для відправлення у військову частину.

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину.

Враховуючи всі обставини, суд визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України. Лучанину призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.


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