Лучанин отримав три роки тюрми за ухилення від мобілізації
Сьогодні, 10:00
Луцький міськрайонний суд днями виніс вирок місцевому мешканцю, якого звинуватили в ухиленні від призову.
Згідно з матеріалами справи, обвинувачений 16 квітня 2024 року отримав персональну повістку про призов на військову службу. Його визнали придатним, а законних підстав для відстрочки не було.
Попри це чоловік він проігнорував вимогу прибути на збірний пункт. У визначений час – 20:00 того ж дня – чоловік так і не з’явився для відправлення у військову частину.
Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину.
Враховуючи всі обставини, суд визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України. Лучанину призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.
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Згідно з матеріалами справи, обвинувачений 16 квітня 2024 року отримав персональну повістку про призов на військову службу. Його визнали придатним, а законних підстав для відстрочки не було.
Попри це чоловік він проігнорував вимогу прибути на збірний пункт. У визначений час – 20:00 того ж дня – чоловік так і не з’явився для відправлення у військову частину.
Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину.
Враховуючи всі обставини, суд визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України. Лучанину призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.
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