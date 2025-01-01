Лучанин отримав три роки тюрми за ухилення від мобілізації





Згідно з матеріалами справи, обвинувачений 16 квітня 2024 року отримав персональну повістку про призов на військову службу. Його визнали придатним, а законних підстав для відстрочки не було.



Попри це чоловік він проігнорував вимогу прибути на збірний пункт. У визначений час – 20:00 того ж дня – чоловік так і не з’явився для відправлення у військову частину.



Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину.



Враховуючи всі обставини, суд визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України. Лучанину призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд днями виніс вирок місцевому мешканцю , якого звинуватили в ухиленні від призову.Згідно з матеріалами справи, обвинувачений 16 квітня 2024 року отримав персональну повістку про призов на військову службу. Його визнали придатним, а законних підстав для відстрочки не було.Попри це чоловік він проігнорував вимогу прибути на збірний пункт. У визначений час – 20:00 того ж дня – чоловік так і не з’явився для відправлення у військову частину.Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину.Враховуючи всі обставини, суд визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України. Лучанину призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

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