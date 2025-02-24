Трамп сподівається, що війна в Україні закінчиться «за лічені тижні»

Дональд Трамп висловив сподівання, що повномасштабне російське вторгнення Росії в Україну може завершитись "за лічені тижні".



Про це Трамп сказав під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Білому домі 24 лютого, передає



Говорячи про свій можливий візит до Росії, Трамп сказав, що вважає, що "війна може завершитись незабаром – за лічені тижні".



"Я думаю, що ми можемо завершити її за лічені тижні. Якщо ми будемо розумними. А якщо не будемо, то вона й далі триватиме, і ми й далі втрачатимемо молодих, прекрасних людей, які не повинні вмирати", – додав він.



Американський президент зазначив, що в разі, якщо російську агресію проти України не вдасться зупинити, вона "може перерости у Третю світову війну".



Він висловив упевненість, що Росія хоче брати участь у переговорах про "припинення вогню", додавши, що після цього має настати і "припинення війни".



Трамп раніше подзвонив російському диктатору та ініціював переговори між високопосадовцями США та Росії в Саудівській Аравії, щоб "припинити війну" в Україні.



Польський президент Анджей Дуда після зустрічі з Трампом минулого тижня заявив, що без американської підтримки Україна не переживе війну, відзначивши, що "якось цю війну треба закінчити".



Також Трамп підтримує ідею розміщення європейських військ в Україні для контролю за потенційним "перемирʼям".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАвисловив сподівання, що повномасштабне російське вторгнення Росії в Україну може завершитись "за лічені тижні".Про це Трамп сказав під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Білому домі 24 лютого, передає "Європейська правда" Говорячи про свій можливий візит до Росії, Трамп сказав, що вважає, що "війна може завершитись незабаром – за лічені тижні"."Я думаю, що ми можемо завершити її за лічені тижні. Якщо ми будемо розумними. А якщо не будемо, то вона й далі триватиме, і ми й далі втрачатимемо молодих, прекрасних людей, які не повинні вмирати", – додав він.Американський президент зазначив, що в разі, якщо російську агресію проти України не вдасться зупинити, вона "може перерости у Третю світову війну".Він висловив упевненість, що Росія хоче брати участь у переговорах про "припинення вогню", додавши, що після цього має настати і "припинення війни".Трамп раніше подзвонив російському диктатору та ініціював переговори між високопосадовцями США та Росії в Саудівській Аравії, щоб "припинити війну" в Україні.Польський президентпісля зустрічі з Трампом минулого тижня заявив, що без американської підтримки Україна не переживе війну, відзначивши, що "якось цю війну треба закінчити".Також Трамп підтримує ідею розміщення європейських військ в Україні для контролю за потенційним "перемирʼям".

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