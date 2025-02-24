Трамп сподівається, що війна в Україні закінчиться «за лічені тижні»

Трамп сподівається, що війна в Україні закінчиться «за лічені тижні»
Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що повномасштабне російське вторгнення Росії в Україну може завершитись "за лічені тижні".

Про це Трамп сказав під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Білому домі 24 лютого, передає "Європейська правда".

Говорячи про свій можливий візит до Росії, Трамп сказав, що вважає, що "війна може завершитись незабаром – за лічені тижні".

"Я думаю, що ми можемо завершити її за лічені тижні. Якщо ми будемо розумними. А якщо не будемо, то вона й далі триватиме, і ми й далі втрачатимемо молодих, прекрасних людей, які не повинні вмирати", – додав він.

Американський президент зазначив, що в разі, якщо російську агресію проти України не вдасться зупинити, вона "може перерости у Третю світову війну".

Він висловив упевненість, що Росія хоче брати участь у переговорах про "припинення вогню", додавши, що після цього має настати і "припинення війни".

Трамп раніше подзвонив російському диктатору та ініціював переговори між високопосадовцями США та Росії в Саудівській Аравії, щоб "припинити війну" в Україні.

Польський президент Анджей Дуда після зустрічі з Трампом минулого тижня заявив, що без американської підтримки Україна не переживе війну, відзначивши, що "якось цю війну треба закінчити".

Також Трамп підтримує ідею розміщення європейських військ в Україні для контролю за потенційним "перемирʼям".

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Теги: Україна, росія, війна
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