На Волині зустріли чемпіона Ігор Нескорених. ФОТО
Сьогодні, 08:25
У рідному Нововолинську зустріли чемпіона Ігор Нескорених Сергія Гордієвича.
Про це повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Наш земляк, ветеран ЗСУ, довів, що сила духу не знає меж. Він привіз Україні золото з Ігор Нескорених-2025 у гірськолижному спорті (sit ski). Повернувшись з Ванкувера, Сергій вирушив на Чемпіонат України з гірськолижного спорту для осіб з порушенням опорно-рухового апарату на Закарпатті і знову здобув перше місце.
"Пишаюся Сергієм, його наполегливістю та жагою до перемоги. Це людина, яка надихає, мотивує й нагадує нам усім, що немає нічого неможливого. Щиро бажаю нашому чемпіону міцного здоров’я, нових звершень і тепла рідних сердець поруч. Сергій – приклад для нас усіх", - йдеться у дописі міського голови.
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Про це повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Наш земляк, ветеран ЗСУ, довів, що сила духу не знає меж. Він привіз Україні золото з Ігор Нескорених-2025 у гірськолижному спорті (sit ski). Повернувшись з Ванкувера, Сергій вирушив на Чемпіонат України з гірськолижного спорту для осіб з порушенням опорно-рухового апарату на Закарпатті і знову здобув перше місце.
"Пишаюся Сергієм, його наполегливістю та жагою до перемоги. Це людина, яка надихає, мотивує й нагадує нам усім, що немає нічого неможливого. Щиро бажаю нашому чемпіону міцного здоров’я, нових звершень і тепла рідних сердець поруч. Сергій – приклад для нас усіх", - йдеться у дописі міського голови.
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