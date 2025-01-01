На Волині зустріли чемпіона Ігор Нескорених. ФОТО

У рідному Нововолинську зустріли чемпіона Ігор НескоренихПро це повідомляє Нововолинський міський головаНаш земляк, ветеран ЗСУ, довів, що сила духу не знає меж. Він привіз Україні золото з Ігор Нескорених-2025 у гірськолижному спорті (sit ski). Повернувшись з Ванкувера, Сергій вирушив на Чемпіонат України з гірськолижного спорту для осіб з порушенням опорно-рухового апарату на Закарпатті і знову здобув перше місце."Пишаюся Сергієм, його наполегливістю та жагою до перемоги. Це людина, яка надихає, мотивує й нагадує нам усім, що немає нічого неможливого. Щиро бажаю нашому чемпіону міцного здоров’я, нових звершень і тепла рідних сердець поруч. Сергій – приклад для нас усіх", - йдеться у дописі міського голови.