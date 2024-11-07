Трамп висловив сподівання, що Україна зможе повернути частину окупованих територій





Американський президент лише висловив сподівання, що держава поверне частину окупованих земель. Про це Трамп сказав журналістам у Білому домі, передає



Дивіться також Трамп заявив, що веде "серйозні обговорення" з Путіним щодо закінчення війни в Україні



Що заявив Трамп про окуповані території

На запитання про відмову України від своїх територій в мирній угоді з Росією Трамп відповів: "Побачимо". Однак, сказав, що сподівається на те, що держава зможе повернути частину своєї землі.



Варто зазначити, що президент Штатів переконаний у тому, що йому вдасться завершити війну. Зокрема, Трамп сподівається, що Зеленський приїде до Овального кабінету підписувати мир.



Щодо Росії, то лідер США хотів би приїхати туди. Це станеться "у підхожий час". За словами Трампа, приїздити 9 травня було б зарано.



Окрім цього, президент США анонсував зустріч з українським главою держави Володимиром Зеленським. Вона може відбутися цього або наступного тижня для того, щоб підписати угоду про корисні копалини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент США Дональд Трамп прокоментував потенційну мирну угоду з Росією. Однак, він не відповів на питання, чи зможе Україна повернути свої території.Американський президент лише висловив сподівання, що держава поверне частину окупованих земель. Про це Трамп сказав журналістам у Білому домі, передає 24 Канал Дивіться також Трамп заявив, що веде "серйозні обговорення" з Путіним щодо закінчення війни в УкраїніЩо заявив Трамп про окуповані територіїНа запитання про відмову України від своїх територій в мирній угоді з Росією Трамп відповів: "Побачимо". Однак, сказав, що сподівається на те, що держава зможе повернути частину своєї землі.Варто зазначити, що президент Штатів переконаний у тому, що йому вдасться завершити війну. Зокрема, Трамп сподівається, що Зеленський приїде до Овального кабінету підписувати мир.Щодо Росії, то лідер США хотів би приїхати туди. Це станеться "у підхожий час". За словами Трампа, приїздити 9 травня було б зарано.Окрім цього, президент США анонсував зустріч з українським главою держави Володимиром Зеленським. Вона може відбутися цього або наступного тижня для того, щоб підписати угоду про корисні копалини.

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