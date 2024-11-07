Трамп висловив сподівання, що Україна зможе повернути частину окупованих територій

Трамп висловив сподівання, що Україна зможе повернути частину окупованих територій
Президент США Дональд Трамп прокоментував потенційну мирну угоду з Росією. Однак, він не відповів на питання, чи зможе Україна повернути свої території.

Американський президент лише висловив сподівання, що держава поверне частину окупованих земель. Про це Трамп сказав журналістам у Білому домі, передає 24 Канал.

Дивіться також Трамп заявив, що веде "серйозні обговорення" з Путіним щодо закінчення війни в Україні

Що заявив Трамп про окуповані території
На запитання про відмову України від своїх територій в мирній угоді з Росією Трамп відповів: "Побачимо". Однак, сказав, що сподівається на те, що держава зможе повернути частину своєї землі.

Варто зазначити, що президент Штатів переконаний у тому, що йому вдасться завершити війну. Зокрема, Трамп сподівається, що Зеленський приїде до Овального кабінету підписувати мир.

Щодо Росії, то лідер США хотів би приїхати туди. Це станеться "у підхожий час". За словами Трампа, приїздити 9 травня було б зарано.

Окрім цього, президент США анонсував зустріч з українським главою держави Володимиром Зеленським. Вона може відбутися цього або наступного тижня для того, щоб підписати угоду про корисні копалини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Трамп, Україна, війна, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Дружина депутата Луцької міськради Миколи Федіка очолить Ківерцівський медколедж
Бунт біля ТЦК у Ковелі: суд виніс вирок одному з протестувальників
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зустріли чемпіона Ігор Нескорених. ФОТО
Сьогодні, 08:25
Трамп висловив сподівання, що Україна зможе повернути частину окупованих територій
Сьогодні, 07:31
На Волині розшукують 32-річну жінку, яка зникла 5 днів тому
Сьогодні, 05:28
Ймовірно Європі доведетьс створювати аналог НАТО, - Мерц
Сьогодні, 03:41
На Волині п'яна водійка «Лексуса» їздила містом під час комендантської години
Сьогодні, 01:15
Схожі новини
Радники Трампа пропонують новий план завершення війни в Україні: зі зброєю від США, але без НАТО — WSJ Радники Трампа пропонують новий план завершення війни в Україні: зі зброєю від США, але без НАТО — WSJ
07 листопад, 2024, 10:06
Трамп хотів би уникнути вирішення питання про допомогу Україні Трамп хотів би уникнути вирішення питання про допомогу Україні
19 березень, 2024, 09:30
Резолюцію України в ООН підтримали 93 країни, США і росія проголосували проти Резолюцію України в ООН підтримали 93 країни, США і росія проголосували проти
24 лютий, 21:41
СБУ досліджує діяльність УПЦ МП за межами України, - Малюк СБУ досліджує діяльність УПЦ МП за межами України, - Малюк
24 лютий, 17:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині зустріли чемпіона Ігор Нескорених. ФОТО
Сьогодні, 08:25
 0
Трамп висловив сподівання, що Україна зможе повернути частину окупованих територій
Сьогодні, 07:31
 0
На Волині розшукують 32-річну жінку, яка зникла 5 днів тому
Сьогодні, 05:28
 0
Ймовірно Європі доведетьс створювати аналог НАТО, - Мерц
Сьогодні, 03:41
 0
На Волині п'яна водійка «Лексуса» їздила містом під час комендантської години
Сьогодні, 01:15
 0
Медіа
відео
1/8