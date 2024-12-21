На Волині п'яна водійка «Лексуса» їздила містом під час комендантської години

На Волині п'яна водійка «Лексуса» їздила містом під час комендантської години
Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 8 випадків керування транспортними засобами водіями з ознаками алкогольного сп'яніння.

Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області.

У Ковелі на вулиці Варшавська під час дії комендантської години поліціянти зупинили автомобіль марки Lexus. З’ясувалося, що за кермом перебувала 22-річна водійка. Під час спілкування інспектори помітили у неї ознаки алкогольного сп’яніння. Жінка забажала пройти освідування в медичному закладі. Результат лікаря-нарколога — позитивний.

Ще одного нетверезого водія патрульні виявили в Луцьку на вулиці Карпенка-Карого. Водій автомобіля Fiat порушив правила дорожнього руху. Спілкуючись із керманичем, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав — 0,59 проміле.

У Луцьку поліцейські отримали повідомлення, що водій автомобіля Ford порушує ПДР і, ймовірно, перебуває в стані алкогольного сп’яніння. У 27-річного чоловіка інспектори й справді помітили ознаки сп’яніння. Проте проходити огляд на місці події чи в медичному закладі керманич відмовився.

У всіх випадках поліцейські відсторонили водіїв від керування та склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП, а також низку інших адміністративних матеріалів.

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Теги: поліція, Волинь, Луцьк, Україна, п'яний за кермом
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