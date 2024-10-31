Україна може стати членом ЄС раніше 2030, – президентка Єврокомісії
Сьогодні, 23:19
За словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, якщо Україна буде продовжувати рухатися з такими ж темпами, вона може стати частиною ЄС раніше, ніж до 2030 року.
Про це вона заявила під час зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками пленарного засідання "Підтримуй Україну", - пише "Кореспондент".
Так фон дер Ляєн відповіла на заяви президент Литви Гітанас Науседа, що Україна повинна стати повноправним членом Європейського Союзу до 2030 року.
Президентка Єврокомісії зазначила, що ця ініціатива демонструє великий політичний ентузіазм і висловила вдячність за такий підхід, однак, разом з тим зауважила, що встановлення конкретної дати може створити прецедент для інших кандидатів на вступ.
Водночас, вона акцентувала, що процес інтеграції України залежить від її досягнень.
Нагадаємо, процедура ЄС визначає 35 переговорних розділів. За ними Єврокомісія спочатку проводе офіційний скринінг відповідності законодавства України праву ЄС. 33 з 35 переговорних розділів згруповані в шість тематичних кластерів, тоді як розділи 34 Інституції та 35 Інші питання розглядатимуть окремо, поза кластерами.
Як відомо, Володимир Зеленський очікує, що Україну приймуть до Євросоюзу за час роботи нового складу Єврокомісії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це вона заявила під час зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками пленарного засідання "Підтримуй Україну", - пише "Кореспондент".
Так фон дер Ляєн відповіла на заяви президент Литви Гітанас Науседа, що Україна повинна стати повноправним членом Європейського Союзу до 2030 року.
Президентка Єврокомісії зазначила, що ця ініціатива демонструє великий політичний ентузіазм і висловила вдячність за такий підхід, однак, разом з тим зауважила, що встановлення конкретної дати може створити прецедент для інших кандидатів на вступ.
Водночас, вона акцентувала, що процес інтеграції України залежить від її досягнень.
Нагадаємо, процедура ЄС визначає 35 переговорних розділів. За ними Єврокомісія спочатку проводе офіційний скринінг відповідності законодавства України праву ЄС. 33 з 35 переговорних розділів згруповані в шість тематичних кластерів, тоді як розділи 34 Інституції та 35 Інші питання розглядатимуть окремо, поза кластерами.
Як відомо, Володимир Зеленський очікує, що Україну приймуть до Євросоюзу за час роботи нового складу Єврокомісії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Україна може стати членом ЄС раніше 2030, – президентка Єврокомісії
Сьогодні, 23:19
«Сховайте бирочку в носок, щоб ми знали чия дитина»: лучанка розповіла про пологи у перший день повномасштабки. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 22:33
«Українська команда» підбила підсумки 3 років: 3100 дронів, 80 тис. зігрітих бійців, десятки старлінків для захисників
Сьогодні, 20:59
Біля Покровська загинув воїн з Волині Микола Боршуляк
Сьогодні, 20:35