Україна може стати членом ЄС раніше 2030, – президентка Єврокомісії

Урсули фон дер Ляєн, якщо Україна буде продовжувати рухатися з такими ж темпами, вона може стати частиною ЄС раніше, ніж до 2030 року.



Про це вона заявила під час зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками пленарного засідання "Підтримуй Україну", - пише



Так фон дер Ляєн відповіла на заяви президент Литви Гітанас Науседа, що Україна повинна стати повноправним членом Європейського Союзу до 2030 року.



Президентка Єврокомісії зазначила, що ця ініціатива демонструє великий політичний ентузіазм і висловила вдячність за такий підхід, однак, разом з тим зауважила, що встановлення конкретної дати може створити прецедент для інших кандидатів на вступ.



Водночас, вона акцентувала, що процес інтеграції України залежить від її досягнень.



Нагадаємо, процедура ЄС визначає 35 переговорних розділів. За ними Єврокомісія спочатку проводе офіційний скринінг відповідності законодавства України праву ЄС. 33 з 35 переговорних розділів згруповані в шість тематичних кластерів, тоді як розділи 34 Інституції та 35 Інші питання розглядатимуть окремо, поза кластерами.



Як відомо, Володимир Зеленський очікує, що Україну приймуть до Євросоюзу за час роботи нового складу Єврокомісії.

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