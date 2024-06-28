Резолюцію України в ООН підтримали 93 країни, США і росія проголосували проти

Резолюцію України в ООН підтримали 93 країни, США і росія проголосували проти
Генеральна асамблея ООН розглянула український проєкт резолюції, яка засуджує повномасштабне вторгнення росії. Документ підтримали 93 країни.

Трансляція засідання велася на YouTube-каналі ООН, - пише Слово і Діло.

Відомо, що 18 держав, зокрема США, росія, Білорусь та Угорщина, проголосували проти резолюції. Ще 65 країн, серед яких Китай, утрималися.

Відомо, що документ було внесено на обговорення Україною та ще кількома десятками інших країн. Він передбачає відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та закликає до виведення російських військ з України.

США пропонували альтернативну версію резолюції, в якій згадується лише «російсько-український конфлікт», а також повторюється, що головною ціллю ООН є мирне врегулювання суперечок.

Голосування за другий варіант відбулося одразу після розгляду української резолюції. Її також підтримали 93 країни. Ще 8, у тому числі рф, виступили проти ухвалення, а 73 – утрималися.

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Теги: Україна, війна, ООН, США, росія
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