«Українська команда» підбила підсумки 3 років: 3100 дронів, 80 тис. зігрітих бійців, десятки старлінків для захисників





Про це



«Українська команда» із перших днів вторгнення допомагає захисникам. Разом із мільйонами українців, які донатять на дрони, автомобілі, теплі речі та техніку. Підрахували, скільки ми разом з вами за цей час передали на фронт – і цифри вражають. Загалом це майже 1720 тонн вантажів загальною вартістю майже пів мільярда гривень», - йдеться у повідомленні «Української команди».



Зокрема, військові частини отримали від волонтерів понад 3100 дронів, 90 авто, 1150 бандерпечей і 80 000 зігріваючих наборів. А ще – тепловізори, старлінки, станції РЕБ, ретранслятори і катапульти для БпЛА та багато іншого, зазначили в «Українській команді».



Волонтери подякували всім, хто не втомився і продовжує допомагати.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабного вторгнення «Українська команда» передала 1720 тонн допомоги загальною вартістю майже пів мільярда гривень. Зокрема, захисники отримали понад 3100 дронів та 90 автівок.Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.«Українська команда» із перших днів вторгнення допомагає захисникам. Разом із мільйонами українців, які донатять на дрони, автомобілі, теплі речі та техніку. Підрахували, скільки ми разом з вами за цей час передали на фронт – і цифри вражають. Загалом це майже 1720 тонн вантажів загальною вартістю майже пів мільярда гривень», - йдеться у повідомленні «Української команди».Зокрема, військові частини отримали від волонтерів понад 3100 дронів, 90 авто, 1150 бандерпечей і 80 000 зігріваючих наборів. А ще – тепловізори, старлінки, станції РЕБ, ретранслятори і катапульти для БпЛА та багато іншого, зазначили в «Українській команді».Волонтери подякували всім, хто не втомився і продовжує допомагати.

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