«Українська команда» підбила підсумки 3 років: 3100 дронів, 80 тис. зігрітих бійців, десятки старлінків для захисників
Сьогодні, 20:59
З початку повномасштабного вторгнення «Українська команда» передала 1720 тонн допомоги загальною вартістю майже пів мільярда гривень. Зокрема, захисники отримали понад 3100 дронів та 90 автівок.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.
«Українська команда» із перших днів вторгнення допомагає захисникам. Разом із мільйонами українців, які донатять на дрони, автомобілі, теплі речі та техніку. Підрахували, скільки ми разом з вами за цей час передали на фронт – і цифри вражають. Загалом це майже 1720 тонн вантажів загальною вартістю майже пів мільярда гривень», - йдеться у повідомленні «Української команди».
Зокрема, військові частини отримали від волонтерів понад 3100 дронів, 90 авто, 1150 бандерпечей і 80 000 зігріваючих наборів. А ще – тепловізори, старлінки, станції РЕБ, ретранслятори і катапульти для БпЛА та багато іншого, зазначили в «Українській команді».
Волонтери подякували всім, хто не втомився і продовжує допомагати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.
«Українська команда» із перших днів вторгнення допомагає захисникам. Разом із мільйонами українців, які донатять на дрони, автомобілі, теплі речі та техніку. Підрахували, скільки ми разом з вами за цей час передали на фронт – і цифри вражають. Загалом це майже 1720 тонн вантажів загальною вартістю майже пів мільярда гривень», - йдеться у повідомленні «Української команди».
Зокрема, військові частини отримали від волонтерів понад 3100 дронів, 90 авто, 1150 бандерпечей і 80 000 зігріваючих наборів. А ще – тепловізори, старлінки, станції РЕБ, ретранслятори і катапульти для БпЛА та багато іншого, зазначили в «Українській команді».
Волонтери подякували всім, хто не втомився і продовжує допомагати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Українська команда» підбила підсумки 3 років: 3100 дронів, 80 тис. зігрітих бійців, десятки старлінків для захисників
Сьогодні, 20:59
Біля Покровська загинув воїн з Волині Микола Боршуляк
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 лютого
Сьогодні, 20:00