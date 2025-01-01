Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 лютого
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 25 лютого

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 5-7° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 3-8° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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