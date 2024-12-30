Біля Покровська загинув воїн з Волині Микола Боршуляк

Біля Покровська загинув воїн з Волині Микола Боршуляк
Волинь знову сколихнула страшна звістка про загибель воїна-захисника з Ковельської громади.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"Війна забрала життя старшого солдата Боршуляка Миколи Борисовича (09.03.1982 р.н.), командира єгерського відділення 2-го єгерського батальйону в\ч А 4056. Він загинув 15 лютого 2025 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Новоукраїнка Покровського району Донецької області", - йдеться у дописі Ковельського міського голови.

Прощання з бійцем та чин похорону відбудеться 25 лютого 2025 року за наступним порядком:

- 11.00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення – хода до центру міста;
- 12.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають захисника на Алеї Героїв міського кладовища.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: Волинь, війна, Ковель, загибель, втрата, Микола Боршуляк
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