На Волині чоловік неодноразово ґвалтував 12-річну племінницю дружини

На Волині чоловік неодноразово ґвалтував 12-річну племінницю дружини
15 років позбавлення волі – на Волині постановлено вирок громадянину за зґвалтування 12-річної дівчинки.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Волинської обласної прокуратури суд визнав 34-річного жителя одного з сіл Хмільницького району Вінницької області винуватим у неодноразовому зґвалтуванні 12-річної дівчинки, сексуальному насильстві щодо неї, заподіянні їй середньої тяжкості тілесних ушкоджень та призначив йому покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Доведено, що у жовтні-листопаді 2023 року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, кілька разів у своїй оселі на Вінничині та в оселі родичів в одному з сіл Луцького району, ґвалтував племінницю дружини та чинив інші насильницькі дії сексуального характеру.

Це спричинило дитині тривалий розлад здоров'я у вигляді тривожно-депресивної реакції на стрес. Він перебуває під вартою. Судовий розгляд у провадженні проводився із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, аби не викликати повторного травмування дитини, яка зазнала насильства.

Інформацію про кривдника дитини, який уже мав проблеми із Законом, буде включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зґвалтування, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Дружина депутата Луцької міськради Миколи Федіка очолить Ківерцівський медколедж
Бунт біля ТЦК у Ковелі: суд виніс вирок одному з протестувальників
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля Покровська загинув воїн з Волині Микола Боршуляк
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 лютого
Сьогодні, 20:00
На Волині чоловік неодноразово ґвалтував 12-річну племінницю дружини
Сьогодні, 19:13
Висловлюємо вдячність справжнім Героям: луцькі театрали зняли щемливе відео у третю річницю повномасштабної війни
Сьогодні, 18:00
У Луцьку зникла безвісти 32-річна жінка
Сьогодні, 17:29
Схожі новини
Громадянин росії зґвалтував 12-річну дівчинку в Луцьку Громадянин росії зґвалтував 12-річну дівчинку в Луцьку
13 червень, 2024, 17:36
На Волині молодик зґвалтував сплячу дитину На Волині молодик зґвалтував сплячу дитину
10 травень, 2024, 07:32
На Волині чоловіка судили за зґвалтування чотирирічної дитини На Волині чоловіка судили за зґвалтування чотирирічної дитини
02 квітень, 2024, 15:20
П’яний волинянин заліз до сусідів і зґвалтував дитину П’яний волинянин заліз до сусідів і зґвалтував дитину
12 лютий, 2024, 11:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біля Покровська загинув воїн з Волині Микола Боршуляк
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині чоловік неодноразово ґвалтував 12-річну племінницю дружини
Сьогодні, 19:13
 0
Висловлюємо вдячність справжнім Героям: луцькі театрали зняли щемливе відео у третю річницю повномасштабної війни
Сьогодні, 18:00
 0
У Луцьку зникла безвісти 32-річна жінка
Сьогодні, 17:29
 0
Медіа
відео
1/8