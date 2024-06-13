На Волині чоловік неодноразово ґвалтував 12-річну племінницю дружини

15 років позбавлення волі – на Волині постановлено вирок громадянину за зґвалтування 12-річної дівчинки.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Волинської обласної прокуратури суд визнав 34-річного жителя одного з сіл Хмільницького району Вінницької області винуватим у неодноразовому зґвалтуванні 12-річної дівчинки, сексуальному насильстві щодо неї, заподіянні їй середньої тяжкості тілесних ушкоджень та призначив йому покарання у виді 15 років позбавлення волі.Доведено, що у жовтні-листопаді 2023 року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, кілька разів у своїй оселі на Вінничині та в оселі родичів в одному з сіл Луцького району, ґвалтував племінницю дружини та чинив інші насильницькі дії сексуального характеру.Це спричинило дитині тривалий розлад здоров'я у вигляді тривожно-депресивної реакції на стрес. Він перебуває під вартою. Судовий розгляд у провадженні проводився із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, аби не викликати повторного травмування дитини, яка зазнала насильства.Інформацію про кривдника дитини, який уже мав проблеми із Законом, буде включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.