У Луцьку зникла безвісти 32-річна жінка





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Іваникович Оксани Володимирівни, 01 лютого 1993 року народження, жительку Луцька.



Жінка 19 лютого близько о 17 години пішла з дому та не повернулася. Де перебуває – невідомо.



Прикмети безвісти зниклої: зріст 160 см, волосся світле, середньої тілобудови.



"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклу, повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102", - наголошують у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція розшукує безвісти зниклу 32-річну лучанку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження, 01 лютого 1993 року народження, жительку Луцька.Жінка 19 лютого близько о 17 години пішла з дому та не повернулася. Де перебуває – невідомо.зріст 160 см, волосся світле, середньої тілобудови."Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклу, повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102", - наголошують у поліції.

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