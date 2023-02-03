У Луцьку зникла безвісти 32-річна жінка

У Луцьку зникла безвісти 32-річна жінка
Поліція розшукує безвісти зниклу 32-річну лучанку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Іваникович Оксани Володимирівни, 01 лютого 1993 року народження, жительку Луцька.

Жінка 19 лютого близько о 17 години пішла з дому та не повернулася. Де перебуває – невідомо.

Прикмети безвісти зниклої: зріст 160 см, волосся світле, середньої тілобудови.

"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклу, повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102", - наголошують у поліції.

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Теги: Луцьк, жінка, розшук
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