СБУ досліджує діяльність УПЦ МП за межами України, - Малюк





Так, Голова Служби безпеки Василь Малюк в розмові з



"Реалізовані вони (санкції, - ред.) в Європі, у нас. Але робота ця продовжується. Зокрема, ініціатором є Чехія. І ми разом із чеськими колегами відпрацювали. Я продовжую цю роботу. Це дійсно - надпріорітетний напрямок. При цьому ми залишаємся вірно сповідувать принцип свободи совісті і віросповідання. Тут жодних питань бути не може. ...Якщо там виглядають "вуха" російських спецслужб, будемо працювати... ", - сказав Малюк.



Таке він сказав, коментуючи інформацію про те, що останні санкції СНБО проти низки осіб були запроваджені – за інформацією редакції - в тому числі, в зв'язку з виявленими фактами фінансування ними громадських організації в ЄС, які провадять антиукраїнську політику та пов'язані з росіянами. В тому числі, релігійних громад (відомо, що тільки протягом останнього часу на території Євросоюзу було створено понад сотню нових осередків УПЦ МП. Створення таких осередків ПЦУ – згідно Томосу - заборонено, - ред.).



"Як тільки буде достатньо підстав - ми це реалізуємо", - підкреслив Малюк, говорячи про те, чи може така робота стати підставою для запровадження нових санкцій СНБО.



У серпні 2024 року Верховна Рада заборонила діяльність УПЦ МП. Рішення ухвалили без обговорення. За проєкт закону віддали голоси 269 нардепів – на два більше, ніж підтримали в першому читанні. Абсолютна більшість українців – 80% – підтримали схвалення цього Закону.



За даними Держетнополітики, з 2018 року з УПЦ до ПЦУ перейшло 1,5 тис. релігійних громад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки продовжує роботу щодо дослідження діяльності УПЦ МП не тільки в Україні, а й за її межами.Так, Голова Служби безпекив розмові з LB.ua в неділю в Києві зазначив, що в Євросоюзі санкції щодо УПЦ МП вже реалізовані, але робота триває."Реалізовані вони (санкції, - ред.) в Європі, у нас. Але робота ця продовжується. Зокрема, ініціатором є Чехія. І ми разом із чеськими колегами відпрацювали. Я продовжую цю роботу. Це дійсно - надпріорітетний напрямок. При цьому ми залишаємся вірно сповідувать принцип свободи совісті і віросповідання. Тут жодних питань бути не може. ...Якщо там виглядають "вуха" російських спецслужб, будемо працювати... ", - сказав Малюк.Таке він сказав, коментуючи інформацію про те, що останні санкції СНБО проти низки осіб були запроваджені – за інформацією редакції - в тому числі, в зв'язку з виявленими фактами фінансування ними громадських організації в ЄС, які провадять антиукраїнську політику та пов'язані з росіянами. В тому числі, релігійних громад (відомо, що тільки протягом останнього часу на території Євросоюзу було створено понад сотню нових осередків УПЦ МП. Створення таких осередків ПЦУ – згідно Томосу - заборонено, - ред.)."Як тільки буде достатньо підстав - ми це реалізуємо", - підкреслив Малюк, говорячи про те, чи може така робота стати підставою для запровадження нових санкцій СНБО.У серпні 2024 року Верховна Рада заборонила діяльність УПЦ МП. Рішення ухвалили без обговорення. За проєкт закону віддали голоси 269 нардепів – на два більше, ніж підтримали в першому читанні. Абсолютна більшість українців – 80% – підтримали схвалення цього Закону.За даними Держетнополітики, з 2018 року з УПЦ до ПЦУ перейшло 1,5 тис. релігійних громад.

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