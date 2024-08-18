СБУ досліджує діяльність УПЦ МП за межами України, - Малюк
Сьогодні, 17:06
Служба безпеки продовжує роботу щодо дослідження діяльності УПЦ МП не тільки в Україні, а й за її межами.
Так, Голова Служби безпеки Василь Малюк в розмові з LB.ua в неділю в Києві зазначив, що в Євросоюзі санкції щодо УПЦ МП вже реалізовані, але робота триває.
"Реалізовані вони (санкції, - ред.) в Європі, у нас. Але робота ця продовжується. Зокрема, ініціатором є Чехія. І ми разом із чеськими колегами відпрацювали. Я продовжую цю роботу. Це дійсно - надпріорітетний напрямок. При цьому ми залишаємся вірно сповідувать принцип свободи совісті і віросповідання. Тут жодних питань бути не може. ...Якщо там виглядають "вуха" російських спецслужб, будемо працювати... ", - сказав Малюк.
Таке він сказав, коментуючи інформацію про те, що останні санкції СНБО проти низки осіб були запроваджені – за інформацією редакції - в тому числі, в зв'язку з виявленими фактами фінансування ними громадських організації в ЄС, які провадять антиукраїнську політику та пов'язані з росіянами. В тому числі, релігійних громад (відомо, що тільки протягом останнього часу на території Євросоюзу було створено понад сотню нових осередків УПЦ МП. Створення таких осередків ПЦУ – згідно Томосу - заборонено, - ред.).
"Як тільки буде достатньо підстав - ми це реалізуємо", - підкреслив Малюк, говорячи про те, чи може така робота стати підставою для запровадження нових санкцій СНБО.
У серпні 2024 року Верховна Рада заборонила діяльність УПЦ МП. Рішення ухвалили без обговорення. За проєкт закону віддали голоси 269 нардепів – на два більше, ніж підтримали в першому читанні. Абсолютна більшість українців – 80% – підтримали схвалення цього Закону.
За даними Держетнополітики, з 2018 року з УПЦ до ПЦУ перейшло 1,5 тис. релігійних громад.
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Так, Голова Служби безпеки Василь Малюк в розмові з LB.ua в неділю в Києві зазначив, що в Євросоюзі санкції щодо УПЦ МП вже реалізовані, але робота триває.
"Реалізовані вони (санкції, - ред.) в Європі, у нас. Але робота ця продовжується. Зокрема, ініціатором є Чехія. І ми разом із чеськими колегами відпрацювали. Я продовжую цю роботу. Це дійсно - надпріорітетний напрямок. При цьому ми залишаємся вірно сповідувать принцип свободи совісті і віросповідання. Тут жодних питань бути не може. ...Якщо там виглядають "вуха" російських спецслужб, будемо працювати... ", - сказав Малюк.
Таке він сказав, коментуючи інформацію про те, що останні санкції СНБО проти низки осіб були запроваджені – за інформацією редакції - в тому числі, в зв'язку з виявленими фактами фінансування ними громадських організації в ЄС, які провадять антиукраїнську політику та пов'язані з росіянами. В тому числі, релігійних громад (відомо, що тільки протягом останнього часу на території Євросоюзу було створено понад сотню нових осередків УПЦ МП. Створення таких осередків ПЦУ – згідно Томосу - заборонено, - ред.).
"Як тільки буде достатньо підстав - ми це реалізуємо", - підкреслив Малюк, говорячи про те, чи може така робота стати підставою для запровадження нових санкцій СНБО.
У серпні 2024 року Верховна Рада заборонила діяльність УПЦ МП. Рішення ухвалили без обговорення. За проєкт закону віддали голоси 269 нардепів – на два більше, ніж підтримали в першому читанні. Абсолютна більшість українців – 80% – підтримали схвалення цього Закону.
За даними Держетнополітики, з 2018 року з УПЦ до ПЦУ перейшло 1,5 тис. релігійних громад.
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