У Луцьку вилучили понад 400 літрів контрафактного алкоголю і партію цигарок

У Луцьку вилучили понад 400 літрів контрафактного алкоголю і партію цигарок
У жителя обласного центру Волині вилучили понад 400 літрів контрафактного алкоголю і майже 3 тисячі пачок цигарок, які він продавав.

Чоловік торгував без ліцензії на виробництво та торгівлю підакцизними товарами. Тютюн і алкоголь реалізовував постійним клієнтам за готівку, повідомили в Бюро економічної безпеки Волині, пише Суспільне.

Товар чоловік зберігав у занедбаних торгових кіосках. Загальна вартість вилученої продукції складає майже півмільйона гривень.

Наразі триває досудове розслідування за двома статтями кримінального кдексу України. Йдеться про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів, що призвело до отруєння особи та незаконне виготовлення, зберігання, придбання підроблених марок акцизного податку.

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Теги: Луцьк, цигарки, алкоголь
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