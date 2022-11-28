У Луцьку вилучили понад 400 літрів контрафактного алкоголю і партію цигарок





Чоловік торгував без ліцензії на виробництво та торгівлю підакцизними товарами. Тютюн і алкоголь реалізовував постійним клієнтам за готівку, повідомили в Бюро економічної безпеки Волині, пише



Товар чоловік зберігав у занедбаних торгових кіосках. Загальна вартість вилученої продукції складає майже півмільйона гривень.



Наразі триває досудове розслідування за двома статтями кримінального кдексу України. Йдеться про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів, що призвело до отруєння особи та незаконне виготовлення, зберігання, придбання підроблених марок акцизного податку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У жителя обласного центру Волині вилучили понад 400 літрів контрафактного алкоголю і майже 3 тисячі пачок цигарок, які він продавав.Чоловік торгував без ліцензії на виробництво та торгівлю підакцизними товарами. Тютюн і алкоголь реалізовував постійним клієнтам за готівку, повідомили в Бюро економічної безпеки Волині, пише Суспільне Товар чоловік зберігав у занедбаних торгових кіосках. Загальна вартість вилученої продукції складає майже півмільйона гривень.Наразі триває досудове розслідування за двома статтями кримінального кдексу України. Йдеться про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів, що призвело до отруєння особи та незаконне виготовлення, зберігання, придбання підроблених марок акцизного податку.

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