Луцька громада попрощалась із загиблим Героєм Вадимом Гнатюком
Сьогодні, 15:41
Луцька громада попрощалась із загиблим Героєм Вадимом Гнатюком.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Сьогодні, у третю річницю повномасштабного вторгнення росії, Луцька громада у скорботі. У кафедральному соборі Святої Трійці відбулось відспівування військовослужбовця Гнатюка Вадима Васильовича (19.03.1989 року народження), який загинув 15 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Срібне Донецької області.
Провести Героя в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук, родина, побратими військовослужбовця та жителі громади.
Після закінчення богослужіння труну з тілом захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Поховали Героя на кладовищі селища Рокині.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Сьогодні, у третю річницю повномасштабного вторгнення росії, Луцька громада у скорботі. У кафедральному соборі Святої Трійці відбулось відспівування військовослужбовця Гнатюка Вадима Васильовича (19.03.1989 року народження), який загинув 15 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Срібне Донецької області.
Провести Героя в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук, родина, побратими військовослужбовця та жителі громади.
Після закінчення богослужіння труну з тілом захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Поховали Героя на кладовищі селища Рокині.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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