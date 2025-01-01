Луцька громада попрощалась із загиблим Героєм Вадимом Гнатюком

Вадимом Гнатюком.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Сьогодні, у третю річницю повномасштабного вторгнення росії, Луцька громада у скорботі. У кафедральному соборі Святої Трійці відбулось відспівування військовослужбовця Гнатюка Вадима Васильовича (19.03.1989 року народження), який загинув 15 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Срібне Донецької області.



Провести Героя в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук, родина, побратими військовослужбовця та жителі громади.



Після закінчення богослужіння труну з тілом захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.



Поховали Героя на кладовищі селища Рокині.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька громада попрощалась із загиблим ГероємПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Сьогодні, у третю річницю повномасштабного вторгнення росії, Луцька громада у скорботі. У кафедральному соборі Святої Трійці відбулось відспівування військовослужбовця Гнатюка Вадима Васильовича (19.03.1989 року народження), який загинув 15 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Срібне Донецької області.Провести Героя в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук, родина, побратими військовослужбовця та жителі громади.Після закінчення богослужіння труну з тілом захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.Поховали Героя на кладовищі селища Рокині.

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