Луцька громада попрощалась із загиблим Героєм Вадимом Гнатюком

Луцька громада попрощалась із загиблим Героєм Вадимом Гнатюком
Луцька громада попрощалась із загиблим Героєм Вадимом Гнатюком.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Сьогодні, у третю річницю повномасштабного вторгнення росії, Луцька громада у скорботі. У кафедральному соборі Святої Трійці відбулось відспівування військовослужбовця Гнатюка Вадима Васильовича (19.03.1989 року народження), який загинув 15 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Срібне Донецької області.

Провести Героя в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук, родина, побратими військовослужбовця та жителі громади.

Після закінчення богослужіння труну з тілом захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.

Поховали Героя на кладовищі селища Рокині.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Луцька громада попрощалась із загиблим Героєм Вадимом Гнатюком
Луцька громада попрощалась із загиблим Героєм Вадимом Гнатюком
Луцька громада попрощалась із загиблим Героєм Вадимом Гнатюком
Луцька громада попрощалась із загиблим Героєм Вадимом Гнатюком
Луцька громада попрощалась із загиблим Героєм Вадимом Гнатюком
Луцька громада попрощалась із загиблим Героєм Вадимом Гнатюком
Луцька громада попрощалась із загиблим Героєм Вадимом Гнатюком
Луцька громада попрощалась із загиблим Героєм Вадимом Гнатюком

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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