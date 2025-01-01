Три роки великої війни: росія 24 рази атакувала Волинську область, загинули 12 людей





Центр журналістських розслідувань



За даними Telegram-каналу «Оповіщення Волинь», в якому інформують про повітряну тривогу в регіоні, з 25 лютого 2022 року до 24 лютого 2025 року включно волиняни мали спускатися в укриття 1138 разів. В середньому – раз на добу.



Сумарно за минулі три роки війни в укриттях мешканці регіону мали провести більше 756 годин, що загалом становить понад місяць або 31,5 доби.



Найдовша тривога тривала сім з чвертю години. Вона пролунала уночі 9-го лютого 2025 року. А найкоротша – одну хвилину 56 секунд і лунала у травні 2023-го. Середньостатистична тривалість повідомлення про небезпеку становить одну годину.



Найкоротший час між двома тривогами – усього 2 хвилини 15 секунд. Але мали волиняни і відносно спокійну пору, коли система оповіщення мовчала мало не місяць, а точніше 28,5 з діб. Це відбулося у період з 29 вересня до 28 жовтня 2023 року. Середня ж тривалість між оголошеними тривогами – трохи менше як півтори доби (33 години 56 хвилин).



Тим часом в ГУ ДСНС у Волинській області у зв’язку з черговою річницею з дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну повідомили наступну статистику: за 3 роки війни росіяни обстріляли територію Волині 24 рази, через це загинуло 12 людей, 26 осіб було травмовано, а 4-м вдалося врятувати життя.



Нагадаємо, Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого. В перші місяці, за даними Організації Об’єднаних Націй, з України виїхало понад 5 мільйонів осіб. Ще кілька мільйонів українців стали внутрішніми переселенцями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Впродовж трьох років повномасштабного вторгнення Росія 24 рази атакувала Волинську область внаслідок чого загинуло 12 людей. Повітряну тривогу в регіоні за цей час оголошували 1138 разів і сумарно вона тривала понад один місяць.Центр журналістських розслідувань «Сила правди» підрахував частоту і тривалість повітряних тривог, які пролунали в області впродовж трьох років із початку повномасштабного вторгнення Росії. Крім того, інформацію про обстріли та постраждалих оприлюднило Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Волинській області.За даними Telegram-каналу «Оповіщення Волинь», в якому інформують про повітряну тривогу в регіоні, з 25 лютого 2022 року до 24 лютого 2025 року включно волиняни мали спускатися в укриття 1138 разів. В середньому – раз на добу.Сумарно за минулі три роки війни в укриттях мешканці регіону мали провести більше 756 годин, що загалом становить понад місяць або 31,5 доби.Найдовша тривога тривала сім з чвертю години. Вона пролунала уночі 9-го лютого 2025 року. А найкоротша – одну хвилину 56 секунд і лунала у травні 2023-го. Середньостатистична тривалість повідомлення про небезпеку становить одну годину.Найкоротший час між двома тривогами – усього 2 хвилини 15 секунд. Але мали волиняни і відносно спокійну пору, коли система оповіщення мовчала мало не місяць, а точніше 28,5 з діб. Це відбулося у період з 29 вересня до 28 жовтня 2023 року. Середня ж тривалість між оголошеними тривогами – трохи менше як півтори доби (33 години 56 хвилин).Тим часом в ГУ ДСНС у Волинській області у зв’язку з черговою річницею з дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну повідомили наступну статистику: за 3 роки війни росіяни обстріляли територію Волині 24 рази, через це загинуло 12 людей, 26 осіб було травмовано, а 4-м вдалося врятувати життя.Нагадаємо, Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого. В перші місяці, за даними Організації Об’єднаних Націй, з України виїхало понад 5 мільйонів осіб. Ще кілька мільйонів українців стали внутрішніми переселенцями.

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