Висловлюємо вдячність справжнім Героям: луцькі театрали зняли щемливе відео у третю річницю повномасштабної війни
Сьогодні, 18:00
Колектив Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка, студенти-актори Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського та учасники «Театральної студії» записали щемливе відеозвернення у третю річницю повномасштабної війни в Україні.
Ролик опублікували на фейсбук-сторінці театру.
«Ми згадуємо важкі моменти, з якими довелося зіштовхнутися, а також висловлюємо шану справжнім Героям, які борються за наше майбутнє. Оплакуємо втрати, але не втрачаємо надії на спокій і справедливість. Мир обов'язково настане!» – додають у театрі.
Щиро дякуємо нашим воїнам за їхню незламність та мужність, сміливість та стійкість!
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Ролик опублікували на фейсбук-сторінці театру.
«Ми згадуємо важкі моменти, з якими довелося зіштовхнутися, а також висловлюємо шану справжнім Героям, які борються за наше майбутнє. Оплакуємо втрати, але не втрачаємо надії на спокій і справедливість. Мир обов'язково настане!» – додають у театрі.
Щиро дякуємо нашим воїнам за їхню незламність та мужність, сміливість та стійкість!
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