«Сховайте бирочку в носок, щоб ми знали чия дитина»: лучанка розповіла про пологи у перший день повномасштабки. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 22:33
Лучанину Сашкові сьогодні — три, він у родині Гринчуків — сьома дитина. Малий народився 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабної війни, у Луцькому пологовому будинку.
Юлія Гринчук пригадує, що 22 лютого її поклали в лікарню через високий тиск. Попередньо термін для народження лікарі ставили — 24 лютого. Тієї ж ночі жінку перевели в родзал, - йдеться у сюжеті Суспільного.
"Збудила мене медсестра, завели мене на КТГ, я лежу і чую — вибух, думаю, може де скат. Через кілька хвилин знову, я питаю медсестру. Мовчить. Зі мною лежала дівчинка, в неї чоловік в міліції, то вона каже: війна. Зразу паніка", — говорить жінка.
Юлія розповідає, що син народився о 11:00 годині дня, вагою чотири кілограми 100 грамів, 54 сантиметри.
"Найгірше було тоді, коли прийшла медсестра і каже: коли будете передягати дитину, то сховайте бирочку в носок, що ми потім знали, чия це дитина. Це було дуже страшно. Спиш, як заєць, приходять медсестри — вимикають світло, бо тривога" — каже Юлія Гринчук.
"Сховайте бирочку в носок, що ми потім знали, чия це дитина", —
Олександр Гринчук розповідає, що як всі, поїхав на заправку. Залив бензину повний бак. Та повернувся додому, до дітей. Родина — багатодітна, тому хвилювався за усіх, каже чоловік. Найстаршій донці Гринчуків Настусі — 17, Назарові — 16, Богданові буде 15, Романові — 10, Дарині — 8, Богдані буде 7 і Сашуні 3 роки.
Жодного разу за час повномасштабної війни батьки з України не виїжджали. На кілька місяців відправили у безпечніші місця старших дітей.
"Наймолодший Сашко — улюбленець усієї сім’ї. Татова розмазня, найбільше розбалуваний в мене. Усе з татом. В садочок — з татом, з садочка так само, в магазин, за всім", — каже Олександр Гринчук.
Попри те, що 24 лютого в Україні — сумна дата, каже Юлія, родинне свято дня народження Сашка планують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Юлія Гринчук пригадує, що 22 лютого її поклали в лікарню через високий тиск. Попередньо термін для народження лікарі ставили — 24 лютого. Тієї ж ночі жінку перевели в родзал, - йдеться у сюжеті Суспільного.
"Збудила мене медсестра, завели мене на КТГ, я лежу і чую — вибух, думаю, може де скат. Через кілька хвилин знову, я питаю медсестру. Мовчить. Зі мною лежала дівчинка, в неї чоловік в міліції, то вона каже: війна. Зразу паніка", — говорить жінка.
Юлія розповідає, що син народився о 11:00 годині дня, вагою чотири кілограми 100 грамів, 54 сантиметри.
"Найгірше було тоді, коли прийшла медсестра і каже: коли будете передягати дитину, то сховайте бирочку в носок, що ми потім знали, чия це дитина. Це було дуже страшно. Спиш, як заєць, приходять медсестри — вимикають світло, бо тривога" — каже Юлія Гринчук.
"Сховайте бирочку в носок, що ми потім знали, чия це дитина", —
Олександр Гринчук розповідає, що як всі, поїхав на заправку. Залив бензину повний бак. Та повернувся додому, до дітей. Родина — багатодітна, тому хвилювався за усіх, каже чоловік. Найстаршій донці Гринчуків Настусі — 17, Назарові — 16, Богданові буде 15, Романові — 10, Дарині — 8, Богдані буде 7 і Сашуні 3 роки.
Жодного разу за час повномасштабної війни батьки з України не виїжджали. На кілька місяців відправили у безпечніші місця старших дітей.
"Наймолодший Сашко — улюбленець усієї сім’ї. Татова розмазня, найбільше розбалуваний в мене. Усе з татом. В садочок — з татом, з садочка так само, в магазин, за всім", — каже Олександр Гринчук.
Попри те, що 24 лютого в Україні — сумна дата, каже Юлія, родинне свято дня народження Сашка планують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Сховайте бирочку в носок, щоб ми знали чия дитина»: лучанка розповіла про пологи у перший день повномасштабки. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 22:33
«Українська команда» підбила підсумки 3 років: 3100 дронів, 80 тис. зігрітих бійців, десятки старлінків для захисників
Сьогодні, 20:59
Біля Покровська загинув воїн з Волині Микола Боршуляк
Сьогодні, 20:35