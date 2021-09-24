Садибу Косачів на Волині за рік відвідує 13 тисяч туристів





Також у музеї впродовж року відбувалися наукові конференції, тематичні свята, частування улюбленими стравами родини, напередодні 154 річниці від дня народження Лесі Українки розповіла Ольга Бойко.



З її слів, у музеї зберігають орієнтовно 14 тисяч експонатів основного та допоміжного фондів. 112 предметів — це меморіальні речі, під час повномасштабного вторгнення в експозиції їх замінили копії.



Музей працює у звичному режимі. Окрім туристів сюди приїздять літературознавці, відбуваються виставкові проєкти, наукові конференції. Зі слів науковиці Катерини Волох, щодня у садибі є туристи, здебільшого люди цікавляться Білим та Сірим будиночками, у яких мешкала сім’я Косачів. Тут — світлини, особисті речі, одяг, книги, посуд, меблі, музичні інструменти, які належали родині. Поруч із будинками — літературно-меморіальний музей Лесі Українки.



Лучанки Ірина та Анастасія заїхали до музею, подорожуючи Волинню.



"Об’їздили всі Карпати, всі замки, всі церкви, всі культурні місця. А тут від Луцька буквально яких 70 км і завжди проїжджаємо і прийшла пора значить", — каже Ірина Марчук.



Науковиця Катерина Волох в садибі Косачів розповідає про традиції та побут сім’ї, навчання дітей, мистецькі вподобання Лесі Українки. Місцеві школярі – постійні учасники тематичних свят.



"Я вважаю, що ми повинні знати про Лесю Українку, тому що ми живемо тут, де жила вона, тут її історія. Я часто прихожу в садибу Косачів, тому що я є землячкою Лесі Українки", — каже учениця місцевої школи Кароліна Ківшина.



Садиба Косачів у Колодяжному — це філіал Волинського краєзнавчого музею. Його директорка Оксана Важатко розповіла, що від початку повномасштабного вторгнення музей має фінансування винятково на захищені статті, а це заробітна плата та комунальні послуги. На придбання експонатів гроші упродовж останніх трьох років не виділялись.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Садибу Косачів, що у селі Колодяжному на Волині, торік відвідали орієнтовно 13 тисяч туристів, місцеві екскурсоводи провели 800 екскурсій.Також у музеї впродовж року відбувалися наукові конференції, тематичні свята, частування улюбленими стравами родини, напередодні 154 річниці від дня народження Лесі Українки розповіла Суспільному завідувачка музею-садибиЗ її слів, у музеї зберігають орієнтовно 14 тисяч експонатів основного та допоміжного фондів. 112 предметів — це меморіальні речі, під час повномасштабного вторгнення в експозиції їх замінили копії.Музей працює у звичному режимі. Окрім туристів сюди приїздять літературознавці, відбуваються виставкові проєкти, наукові конференції. Зі слів науковиці Катерини Волох, щодня у садибі є туристи, здебільшого люди цікавляться Білим та Сірим будиночками, у яких мешкала сім’я Косачів. Тут — світлини, особисті речі, одяг, книги, посуд, меблі, музичні інструменти, які належали родині. Поруч із будинками — літературно-меморіальний музей Лесі Українки.Лучанкитазаїхали до музею, подорожуючи Волинню."Об’їздили всі Карпати, всі замки, всі церкви, всі культурні місця. А тут від Луцька буквально яких 70 км і завжди проїжджаємо і прийшла пора значить", — каже Ірина Марчук.Науковицяв садибі Косачів розповідає про традиції та побут сім’ї, навчання дітей, мистецькі вподобання Лесі Українки. Місцеві школярі – постійні учасники тематичних свят."Я вважаю, що ми повинні знати про Лесю Українку, тому що ми живемо тут, де жила вона, тут її історія. Я часто прихожу в садибу Косачів, тому що я є землячкою Лесі Українки", — каже учениця місцевої школи Кароліна Ківшина.Садиба Косачів у Колодяжному — це філіал Волинського краєзнавчого музею. Його директоркарозповіла, що від початку повномасштабного вторгнення музей має фінансування винятково на захищені статті, а це заробітна плата та комунальні послуги. На придбання експонатів гроші упродовж останніх трьох років не виділялись.

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