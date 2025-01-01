На Волині внаслідок ДТП травмувався п’яний мотоцикліст





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася на вулиці Вереснева у селі Трубки.



34-річний житель Павлівської громади, керуючи мотоциклом у стані сп’яніння, не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину.

Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення хірургії.



Результати освідування показали майже 2 проміле алкоголю в крові.

За фактом керування транспортом у стані сп’яніння поліцейські відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.



Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирському районі внаслідок ДТП травмувався п’яний мотоцикліст.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася на вулиці Вереснева у селі Трубки.34-річний житель Павлівської громади, керуючи мотоциклом у стані сп’яніння, не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину.Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення хірургії.Результати освідування показали майже 2 проміле алкоголю в крові.За фактом керування транспортом у стані сп’яніння поліцейські відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.Триває слідство.

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