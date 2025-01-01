На Волині внаслідок ДТП травмувався п’яний мотоцикліст

На Волині внаслідок ДТП травмувався п’яний мотоцикліст
У Володимирському районі внаслідок ДТП травмувався п’яний мотоцикліст.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася на вулиці Вереснева у селі Трубки.

34-річний житель Павлівської громади, керуючи мотоциклом у стані сп’яніння, не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину.
Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення хірургії.

Результати освідування показали майже 2 проміле алкоголю в крові.
За фактом керування транспортом у стані сп’яніння поліцейські відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

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Теги: Волинь, ДТП
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