На Волині внаслідок ДТП травмувався п’яний мотоцикліст
Сьогодні, 11:38
У Володимирському районі внаслідок ДТП травмувався п’яний мотоцикліст.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася на вулиці Вереснева у селі Трубки.
34-річний житель Павлівської громади, керуючи мотоциклом у стані сп’яніння, не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину.
Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення хірургії.
Результати освідування показали майже 2 проміле алкоголю в крові.
За фактом керування транспортом у стані сп’яніння поліцейські відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася на вулиці Вереснева у селі Трубки.
34-річний житель Павлівської громади, керуючи мотоциклом у стані сп’яніння, не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину.
Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення хірургії.
Результати освідування показали майже 2 проміле алкоголю в крові.
За фактом керування транспортом у стані сп’яніння поліцейські відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині чоловік хотів перетнути кордон за 50 євро хабаря, але його за це оштрафували на 600
Сьогодні, 12:00
На Волині внаслідок ДТП травмувався п’яний мотоцикліст
Сьогодні, 11:38
«Хотів підірвати себе»: розповідь звільненого з полону розвідника з Луцька Ігоря Павляка
Сьогодні, 11:08
Садибу Косачів на Волині за рік відвідує 13 тисяч туристів
Сьогодні, 10:42
Лучанин отримав три роки тюрми за ухилення від мобілізації
Сьогодні, 10:00