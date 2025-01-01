Скільки вартує насправді любов і чи можна украсти щастя: огляд вистав у Луцьку 28 лютого – 2 березня
Сьогодні, 12:10
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.
Цього тижня глядачі побачать філософію у кожній виставі. Разом з акторами проживатимуть тонку психологічну гру та любовний трикутник. А найменшенькі тішитимуться казковим сюжетом мюзиклу, який має ще й глибокий змiст та мораль.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 28 лютого до 2 березня.
Скільки вартує насправді любов? Чи можна вимріяти, або ж купити її, рятуючись від беззмістовного існування? Приходьте на виставу, щоб дізнатись!...
У п’ятницю, 28 лютого, о 18:00 на камерній сцені – мелодраматична комедія «Замовляю любов» Тетяни Іващенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Ірина Стежка. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).
Головна героїня, на перший погляд, щаслива та самодостатня жінка: має доньку, чоловіка, подруг, і провадить гламурне світське життя… Але чому ж її очі такі сумні? А що, як порушити увесь цей «благоустрій» та замовити собі чоловіка для любовної гри? Чи буде достатньо вигаданого «кохання»…? Що принесе ця зустріч: віру чи зневіру?
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
Час показує, що тема цієї драми буде актуальною завжди і для всіх, незалежно від віку та соціального статусу.
У суботу, 1 березня, о 18:00 – «Не шукайте ЩАСТЯ, бо я його украв» за п'єсою Івана Франка «Украдене щастя». Камерна сцена театру. Режисерка-постановниця – Ольга Оноприюк. Тривалість – 1 година 15 хвилин (без антракту).
Добро і зло, вірність і зрада, кохання та ненависть, особисте щастя та доля жінки в примусовому шлюбі... Пристрасті, які розпалюються тоді, коли у коханні – танці для двох – з'являється хтось третій... А ще цей варіант «Украденого щастя» – про помсту. Це історія «долі й волі». І, зрештою, спроба переосмислити «вічний» текст І.Франка у позачасовому просторі.
У неділю, 2 березня, о 12:00 – комічна опера на дві дії «Коза-дереза» Миколи Лисенка. Тривалість – 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
«Що робити з дитиною, яка не слухається, бешкетує та створює безлад? Як вчинити з дорослим, який, маючи силу, виганяє з рідного дому? Ця вистава – історія про те, як єдність і згуртованість допомогли перевиховати неслухняну, невиховану, агресивну та безсовісну Козу», – режисер-постановник Павло Гарбуз.
У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 2 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».
Свято, що подарує весняний настрій, уже зовсім скоро! Пориньте у світ неповторних голосів та чарівної музики!
У неділю, 2 березня, о 17:00 – концерт на два відділення «Квіти та мелодії весни» у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру. Основна сцена. Тривалість – 2 години 10 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
У програмі – зарубіжні хіти, інструментальні твори та українські пісні. Живий звук, сучасна хореографія і неймовірна атмосфера свята! Створімо разом сонцесяйний настрій навесні!
Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:
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Цього тижня глядачі побачать філософію у кожній виставі. Разом з акторами проживатимуть тонку психологічну гру та любовний трикутник. А найменшенькі тішитимуться казковим сюжетом мюзиклу, який має ще й глибокий змiст та мораль.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 28 лютого до 2 березня.
Скільки вартує насправді любов? Чи можна вимріяти, або ж купити її, рятуючись від беззмістовного існування? Приходьте на виставу, щоб дізнатись!...
У п’ятницю, 28 лютого, о 18:00 на камерній сцені – мелодраматична комедія «Замовляю любов» Тетяни Іващенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Ірина Стежка. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).
Головна героїня, на перший погляд, щаслива та самодостатня жінка: має доньку, чоловіка, подруг, і провадить гламурне світське життя… Але чому ж її очі такі сумні? А що, як порушити увесь цей «благоустрій» та замовити собі чоловіка для любовної гри? Чи буде достатньо вигаданого «кохання»…? Що принесе ця зустріч: віру чи зневіру?
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
Час показує, що тема цієї драми буде актуальною завжди і для всіх, незалежно від віку та соціального статусу.
У суботу, 1 березня, о 18:00 – «Не шукайте ЩАСТЯ, бо я його украв» за п'єсою Івана Франка «Украдене щастя». Камерна сцена театру. Режисерка-постановниця – Ольга Оноприюк. Тривалість – 1 година 15 хвилин (без антракту).
Добро і зло, вірність і зрада, кохання та ненависть, особисте щастя та доля жінки в примусовому шлюбі... Пристрасті, які розпалюються тоді, коли у коханні – танці для двох – з'являється хтось третій... А ще цей варіант «Украденого щастя» – про помсту. Це історія «долі й волі». І, зрештою, спроба переосмислити «вічний» текст І.Франка у позачасовому просторі.
У неділю, 2 березня, о 12:00 – комічна опера на дві дії «Коза-дереза» Миколи Лисенка. Тривалість – 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
«Що робити з дитиною, яка не слухається, бешкетує та створює безлад? Як вчинити з дорослим, який, маючи силу, виганяє з рідного дому? Ця вистава – історія про те, як єдність і згуртованість допомогли перевиховати неслухняну, невиховану, агресивну та безсовісну Козу», – режисер-постановник Павло Гарбуз.
У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 2 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».
Свято, що подарує весняний настрій, уже зовсім скоро! Пориньте у світ неповторних голосів та чарівної музики!
У неділю, 2 березня, о 17:00 – концерт на два відділення «Квіти та мелодії весни» у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру. Основна сцена. Тривалість – 2 години 10 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
У програмі – зарубіжні хіти, інструментальні твори та українські пісні. Живий звук, сучасна хореографія і неймовірна атмосфера свята! Створімо разом сонцесяйний настрій навесні!
Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:
☑️ YouTube
☑️ Іnstagram
☑️ Viber
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