Підтвердили загибель Героя з Волині Євгена Пришви
Сьогодні, 12:36
Підтвердили загибель Героя, уродженця села Мизове - Пришви Євгена Валентиновича. Євген до моменту мобілізації жив і працював в м. Луцьк. Одружений, має маленького сина.
Про це повідомили у Старовижівській селищній раді.
"Чин поховання загиблого Воїна відбудеться в п'ятницю, 28 лютого, в м. Луцьку, відспівування в Свято- Троїцькому Соборі орієнтовно о 10-11 годині. Автобус до міста Луцьк з села Мизове буде відправлятися о 8 годині ранку. Просимо всіх небайдужих належно провести в останню дорогу нашого Захисника! Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Героя!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Старовижівській селищній раді.
"Чин поховання загиблого Воїна відбудеться в п'ятницю, 28 лютого, в м. Луцьку, відспівування в Свято- Троїцькому Соборі орієнтовно о 10-11 годині. Автобус до міста Луцьк з села Мизове буде відправлятися о 8 годині ранку. Просимо всіх небайдужих належно провести в останню дорогу нашого Захисника! Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Героя!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Підтвердили загибель Героя з Волині Євгена Пришви
Сьогодні, 12:36
Скільки вартує насправді любов і чи можна украсти щастя: огляд вистав у Луцьку 28 лютого – 2 березня
Сьогодні, 12:10
На Волині чоловік хотів перетнути кордон за 50 євро хабаря, але його за це оштрафували на 600
Сьогодні, 12:00
На Волині внаслідок ДТП травмувався п’яний мотоцикліст
Сьогодні, 11:38