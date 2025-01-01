Підтвердили загибель Героя з Волині Євгена Пришви

Підтвердили загибель Героя з Волині Євгена Пришви
Підтвердили загибель Героя, уродженця села Мизове - Пришви Євгена Валентиновича. Євген до моменту мобілізації жив і працював в м. Луцьк. Одружений, має маленького сина.

Про це повідомили у Старовижівській селищній раді.

"Чин поховання загиблого Воїна відбудеться в п'ятницю, 28 лютого, в м. Луцьку, відспівування в Свято- Троїцькому Соборі орієнтовно о 10-11 годині. Автобус до міста Луцьк з села Мизове буде відправлятися о 8 годині ранку. Просимо всіх небайдужих належно провести в останню дорогу нашого Захисника! Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Героя!" - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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