На Волині чоловік хотів перетнути кордон за 50 євро хабаря, але його за це оштрафували на 600
Сьогодні, 12:00
На Волині чоловік намагався незаконно виїхати з країни за хабар, але натомість отримав судовий вирок і в понад десять разів більший штраф.
Про це йдеться у рішенні Любомльського районного суду.
Обвинувачений є уродженцем Рівненської області, неодружений, працює водієм у підприємця.
11 грудня 2024 року на пункті пропуску «Ягодин» у Волинській області він намагався виїхати до Польщі. Під час паспортного контролю непомітно поклав 50 євро серед документів, сподіваючись уникнути перешкод. Однак прикордонник відмовився від неправомірної вигоди та повідомив про неї керівництво.
Чоловіку інкримінували ч. 1 ст. 369 КК України (Пропозиція неправомірної вигоди службовій особі). Він уклав угоду з прокурором про визнання винуватості.
Рівнянину призначили штраф у розмірі 25 500 гривень. За нинішнім курсом – це майже 600 євро.
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Про це йдеться у рішенні Любомльського районного суду.
Обвинувачений є уродженцем Рівненської області, неодружений, працює водієм у підприємця.
11 грудня 2024 року на пункті пропуску «Ягодин» у Волинській області він намагався виїхати до Польщі. Під час паспортного контролю непомітно поклав 50 євро серед документів, сподіваючись уникнути перешкод. Однак прикордонник відмовився від неправомірної вигоди та повідомив про неї керівництво.
Чоловіку інкримінували ч. 1 ст. 369 КК України (Пропозиція неправомірної вигоди службовій особі). Він уклав угоду з прокурором про визнання винуватості.
Рівнянину призначили штраф у розмірі 25 500 гривень. За нинішнім курсом – це майже 600 євро.
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