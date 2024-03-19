Понад 40 шкіл на дистанційному: на Волині епідпоріг перевищено на 64%





Про це повідомили в обласному Центрі контролю і профілактики хвороб, пише



За даними епідеміологів, за тиждень на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), грип та COVID-19 захворіли понад 9 тисяч волинян, із них 61% — діти до 17 років. Загалом кількості випадків зросла на 16%.



До інфекційних стаціонарів протягом тижня госпіталізували 241 людину з тяжким перебігом хвороби та пневмоніями, 60% із них — діти.



Протиепідемічні заходи в навчальних закладах на Волині

В Центрі контролю і профілактики хвороб області зазначили, що перехід на дистанційну форму навчання у школах — основний протиепідемічний захід, щоб не допустити поширення захворювань.



Наразі обмежувальні заходи запроваджено в понад 60 закладах загальної середньої освіти області. Зокрема, на дистанційне навчання перевели понад 40 шкіл (загалом в області 518 шкіл) та понад 170 класів в окремих школах міста Луцька та Луцького, Ковельського й Володимирського районів.



Також через значну відсутність дітей з приводу ГРВІ — закриті три заклади дошкільної освіти у Луцькому, Камінь-Каширському та Ковельському районах.



Як вберегтися під час епідсезону



Залишайтеся вдома, якщо відчуваєте симптоми грипу або ГРВІ;



Уникайте контакту з хворими та тісного контакту з іншими людьми, тримайте дистанцію не менше метра від людини з ознаками захворювання;



Уникайте місць масового скупчення (торгово-розважальні центри, переповнений транспорт, аптеки);



Враховуючи, що основний контингент хворих — це діти, мінімізуйте походи з ними до ігрових центрів. Найкращі прогулянки – надворі оскільки віруси не люблять свіже повітря;



Здійснюйте регулярне провітрювання, вологе прибирання оселі з використанням деззасобів;



Харчуйтеся збалансовано, вживайте вітамінізовані продукти, повноцінно спіть;



Коли захворіли, звертайтеся до сімейного лікаря, не займайтеся самолікуванням;



Носіть маску, щоб захистити себе та інших від зараження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 25 лютого епідеміологічний поріг на Волині перевищено на 64%. Через це низка шкіл, окремих класів і дитсадків були змушені перейти на дистанційне навчання.Про це повідомили в обласному Центрі контролю і профілактики хвороб, пише Суспільне За даними епідеміологів, за тиждень на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), грип та COVID-19 захворіли понад 9 тисяч волинян, із них 61% — діти до 17 років. Загалом кількості випадків зросла на 16%.До інфекційних стаціонарів протягом тижня госпіталізували 241 людину з тяжким перебігом хвороби та пневмоніями, 60% із них — діти.Протиепідемічні заходи в навчальних закладах на ВолиніВ Центрі контролю і профілактики хвороб області зазначили, що перехід на дистанційну форму навчання у школах — основний протиепідемічний захід, щоб не допустити поширення захворювань.Наразі обмежувальні заходи запроваджено в понад 60 закладах загальної середньої освіти області. Зокрема, на дистанційне навчання перевели понад 40 шкіл (загалом в області 518 шкіл) та понад 170 класів в окремих школах міста Луцька та Луцького, Ковельського й Володимирського районів.Також через значну відсутність дітей з приводу ГРВІ — закриті три заклади дошкільної освіти у Луцькому, Камінь-Каширському та Ковельському районах.Залишайтеся вдома, якщо відчуваєте симптоми грипу або ГРВІ;Уникайте контакту з хворими та тісного контакту з іншими людьми, тримайте дистанцію не менше метра від людини з ознаками захворювання;Уникайте місць масового скупчення (торгово-розважальні центри, переповнений транспорт, аптеки);Враховуючи, що основний контингент хворих — це діти, мінімізуйте походи з ними до ігрових центрів. Найкращі прогулянки – надворі оскільки віруси не люблять свіже повітря;Здійснюйте регулярне провітрювання, вологе прибирання оселі з використанням деззасобів;Харчуйтеся збалансовано, вживайте вітамінізовані продукти, повноцінно спіть;Коли захворіли, звертайтеся до сімейного лікаря, не займайтеся самолікуванням;Носіть маску, щоб захистити себе та інших від зараження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію