110 тисяч лучан отримують воду завдяки сонячній енергії

110 тисяч лучан отримують воду завдяки сонячній енергії
За вчорашній день, 24 лютого, попри зиму, сніг і мінусові температурні КП «Луцькводоканал» показав ефективну роботу першої в Україні найбільшої діючої комунальної фотоелектричної станції.

Про це повідомляють у пресслужбі Луцької міської ради.

У період, коли сонце в зеніті, 110 тисяч мешканців Луцької громади отримали воду завдяки сонячній енергії. У літній період цей показник буде значно вищим, але навіть попри зиму і холод комунальне підприємство вже перетворює енергію сонця, і дбає про благо лучан.

Нагадаємо, модульна фотоелектрична станція на КП «Луцькводоканал» є найбільшою комунальною станцією в Україні із потужністю 0,6 МВт. Як показала практика перших шести місяців роботи, станція працює, заробляє, створює новітній екологічний тренд, що вкотре підкреслює роботу підприємства «Луцькводоканал», яке стоїть на шляху ефективності альтернативної енергетики, максимального здешевлення вартості послуг, яке відчувають всі лучани. Нагадаємо, сьогодні у нашій громаді найнижча вартість води при високій якості, адже один літр в квартирі з крана вартує всього одну копійку.
110 тисяч лучан отримують воду завдяки сонячній енергії

Надалі підприємство чекають масштабні проєкти в сфері збереження енергоресурсів і раціонального використання енергії задля якісних та доступних послуг та збереження екології регіону.

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Теги: Луцьк, вода
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