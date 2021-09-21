На Волині сім'я, яка виховує семеро неповнолітніх дітей, потребує допомоги: будинок постраждав від пожежі
Сьогодні, 14:51
У селі Паридуби Ковельського району загорівся житловий будинок, у якому проживала багатодітна сім'я. Для родини оголосили збір на придбання нового житла.
Про це повідомили у Смідинській громаді.
"У ніч 24 лютого у селі Паридуби виникла пожежа у сімʼї Пацеруків, яка виховує семеро неповнолітніх дітей. Будинок більше не придатний для проживання. Ми оголошуємо збір на придбання житла для сімʼї за наступними реквізитами:
Ціль: 105 000 гривень
Отримувач
ПАНАСЮК ОКСАНА ВАСИЛІВНА
IBAN
UA813052990262086400932018718
РНОКПП/ЄДРПОУ
3329806445
Картка
5168745120651747", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у Смідинській громаді.
"У ніч 24 лютого у селі Паридуби виникла пожежа у сімʼї Пацеруків, яка виховує семеро неповнолітніх дітей. Будинок більше не придатний для проживання. Ми оголошуємо збір на придбання житла для сімʼї за наступними реквізитами:
Ціль: 105 000 гривень
Отримувач
ПАНАСЮК ОКСАНА ВАСИЛІВНА
IBAN
UA813052990262086400932018718
РНОКПП/ЄДРПОУ
3329806445
Картка
5168745120651747", - йдеться в повідомленні.
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