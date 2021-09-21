На Волині сім'я, яка виховує семеро неповнолітніх дітей, потребує допомоги: будинок постраждав від пожежі





Про це



"У ніч 24 лютого у селі Паридуби виникла пожежа у сімʼї Пацеруків, яка виховує семеро неповнолітніх дітей. Будинок більше не придатний для проживання. Ми оголошуємо збір на придбання житла для сімʼї за наступними реквізитами:



Ціль: 105 000 гривень



Отримувач



ПАНАСЮК ОКСАНА ВАСИЛІВНА



IBAN



UA813052990262086400932018718



РНОКПП/ЄДРПОУ



3329806445



Картка



5168745120651747", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Паридуби Ковельського району загорівся житловий будинок, у якому проживала багатодітна сім'я. Для родини оголосили збір на придбання нового житла.Про це повідомили у Смідинській громаді."У ніч 24 лютого у селі Паридуби виникла пожежа у сімʼї, яка виховує семеро неповнолітніх дітей. Будинок більше не придатний для проживання. Ми оголошуємо збір на придбання житла для сімʼї за наступними реквізитами:105 000 гривеньПАНАСЮК ОКСАНА ВАСИЛІВНАIBANUA813052990262086400932018718РНОКПП/ЄДРПОУ33298064455168745120651747", - йдеться в повідомленні.

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