На Волині сім'я, яка виховує семеро неповнолітніх дітей, потребує допомоги: будинок постраждав від пожежі

На Волині сім'я, яка виховує семеро неповнолітніх дітей, потребує допомоги: будинок постраждав від пожежі
У селі Паридуби Ковельського району загорівся житловий будинок, у якому проживала багатодітна сім'я. Для родини оголосили збір на придбання нового житла.

Про це повідомили у Смідинській громаді.

"У ніч 24 лютого у селі Паридуби виникла пожежа у сімʼї Пацеруків, яка виховує семеро неповнолітніх дітей. Будинок більше не придатний для проживання. Ми оголошуємо збір на придбання житла для сімʼї за наступними реквізитами:

Ціль: 105 000 гривень

Отримувач

ПАНАСЮК ОКСАНА ВАСИЛІВНА

IBAN

UA813052990262086400932018718

РНОКПП/ЄДРПОУ

3329806445

Картка

5168745120651747", - йдеться в повідомленні.
На Волині сім'я, яка виховує семеро неповнолітніх дітей, потребує допомоги: будинок постраждав від пожежі

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Теги: Волинь, будинок, допомога
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