Франція готова розмістити в Німеччині винищувачі з ядерною зброєю, якщо США виведуть війська з Європи





Про це повідомляє



Винищувачі з ядерною зброєю можуть бути розгорнуті в Німеччині, оскільки США погрожують вивести свої сили з континенту.



Фрідріх Мерц, який, як очікується, стане наступним канцлером Німеччини після перемоги на виборах у своїй країні в неділю, закликав Британію та Францію розширити свій ядерний захист, оскільки він прагне «незалежності» Європи від Америки Дональда Трампа.



Французький чиновник сказав The Telegraph, що розміщення винищувачів стане сигналом путіну, тоді як дипломати в Берліні припустили, що це також тиснутиме на прем’єра Кіра Стармера, щоб він зробив те саме.



«Розміщення кількох французьких реактивних винищувачів з ядерною зброєю в Німеччині не повинно бути складним і буде серйозним меседжем», – сказало джерело.



Президент Франції Еммануель Макрон розмовляв із Мерцем у неділю ввечері перед поїздкою до Білого дому, щоб представити Трампу свій план європейської безпеки та захисту України.



На зустрічі в Білому домі, яка відбулася до третьої річниці великої війни, президент США припустив, що його країна не надаватиме гарантій безпеки Україні після підписання мирної угоди.



Виступаючи разом із Трампом, Макрон сказав, що мир «не має бути капітуляцією України», а також закликав європейців робити більше для захисту континенту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Франція готова використовувати свої сили ядерного стримування, щоб захистити Європу.Про це повідомляє LB.ua з посиланням на The Telegraph.Винищувачі з ядерною зброєю можуть бути розгорнуті в Німеччині, оскільки США погрожують вивести свої сили з континенту., який, як очікується, стане наступним канцлером Німеччини після перемоги на виборах у своїй країні в неділю, закликав Британію та Францію розширити свій ядерний захист, оскільки він прагне «незалежності» Європи від АмерикиФранцузький чиновник сказав The Telegraph, що розміщення винищувачів стане сигналом путіну, тоді як дипломати в Берліні припустили, що це також тиснутиме на прем’єра Кіра Стармера, щоб він зробив те саме.«Розміщення кількох французьких реактивних винищувачів з ядерною зброєю в Німеччині не повинно бути складним і буде серйозним меседжем», – сказало джерело.Президент Франціїрозмовляв із Мерцем у неділю ввечері перед поїздкою до Білого дому, щоб представити Трампу свій план європейської безпеки та захисту України.На зустрічі в Білому домі, яка відбулася до третьої річниці великої війни, президент США припустив, що його країна не надаватиме гарантій безпеки Україні після підписання мирної угоди.Виступаючи разом із Трампом, Макрон сказав, що мир «не має бути капітуляцією України», а також закликав європейців робити більше для захисту континенту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію