Завдяки Байдену Україна отримуватиме зброю від США до 2026 року. Однак нестачу може відчути вже влітку, - WSJ

Джо Байдена американське постачання триватиме до 2026 року.



Про це пише Wall Street Journal із посиланням на неназваних західних та українських посадовців, повідомляє



Зокрема, неназваний «старший помічник» президента України Володимира Зеленського сказав, що припинення військової допомоги США є найгіршим сценарієм, адже в такому разі Україні доведеться збільшувати своє військове виробництво та отримувати більше від Європи.



Тим часом колишня високопосадовиця Пентагону Селеста Валландер вважає, що без США Україна зможе продовжувати бойові дії в теперішньому темпі до літа. Після цього вона зіткнеться з нестачею боєприпасів і неможливістю використовувати частину найсучаснішої зброї.



Зокрема, йдеться про відсутність засобів протиповітряної оборони Patriot, здатних збивати російські балістичні ракети, а також ракетної системи ATACMS, здатної завдавати ударів вглиб території росії.



Politico наводить слова колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який оцінив, що нестачу зброї Україна почне відчувати через шість місяців: «Найпотужніший важіль впливу Трампа на Україну — це загроза непостачання зброї».



Однак WSJ нагадує, що перед тим, як піти з посади, колишній президент США Джо Байден забезпечив продовження постачання зброї Україні до 2026 року. Так, його адміністрація відправила зброю з наявних запасів США та підписала контракти з оборонною промисловістю США на закупівлю боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, транспортних засобів та іншого обладнання.



Зазначимо, що президент Володимир Зеленський 23 лютого заявляв, що наразі допомога від США зменшилась вже на 20%. Тож він очікує на збільшення допомоги від Європи. Йдеться і про пакети допомоги, і про окреме фінансування Європою українського внутрішнього виробництва зброї. Президент розповів, що Україна займається розробленням аналога системи протиповітряної оборони Patriot.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Без допомоги США Україна може відчути нестачу зброї вже влітку. Водночас завдяки зусиллям колишнього президента СШАамериканське постачання триватиме до 2026 року.Про це пише Wall Street Journal із посиланням на неназваних західних та українських посадовців, повідомляє Громадське Зокрема, неназваний «старший помічник» президента Українисказав, що припинення військової допомоги США є найгіршим сценарієм, адже в такому разі Україні доведеться збільшувати своє військове виробництво та отримувати більше від Європи.Тим часом колишня високопосадовиця Пентагонувважає, що без США Україна зможе продовжувати бойові дії в теперішньому темпі до літа. Після цього вона зіткнеться з нестачею боєприпасів і неможливістю використовувати частину найсучаснішої зброї.Зокрема, йдеться про відсутність засобів протиповітряної оборони Patriot, здатних збивати російські балістичні ракети, а також ракетної системи ATACMS, здатної завдавати ударів вглиб території росії.Politico наводить слова колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який оцінив, що нестачу зброї Україна почне відчувати через шість місяців: «Найпотужніший важіль впливу Трампа на Україну — це загроза непостачання зброї».Однак WSJ нагадує, що перед тим, як піти з посади, колишній президент США Джо Байден забезпечив продовження постачання зброї Україні до 2026 року. Так, його адміністрація відправила зброю з наявних запасів США та підписала контракти з оборонною промисловістю США на закупівлю боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, транспортних засобів та іншого обладнання.Зазначимо, що президент Володимир Зеленський 23 лютого заявляв, що наразі допомога від США зменшилась вже на 20%. Тож він очікує на збільшення допомоги від Європи. Йдеться і про пакети допомоги, і про окреме фінансування Європою українського внутрішнього виробництва зброї. Президент розповів, що Україна займається розробленням аналога системи протиповітряної оборони Patriot.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію