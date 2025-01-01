На Волині чоловік вибивав з боржника гроші, погрожуючи гранатою





Вирок йому



За матеріалами справи, у березня 2023 року потерпілий позичив у дружини обвинуваченого 2 300 доларів США та 22 000 гривень, зобов'язавшись повернути кошти через рік, до березня 2024 року. Однак частина боргу – 2 000 доларів – так і залишилася непогашеною.



У листопаді 2024 року обвинувачений прибув до будинку боржника. Зайшов усередину та в категоричній формі вимагав повернути гроші. Погрожуючи, він приставив до шиї потерпілого ніж, змушуючи його виконати зобов’язання.



Щоб підкріпити свої вимоги, він вийняв із кишені бойову гранату РГД-5, висмикнув чеку та передав її потерпілому, демонструючи реальність загрози. Після цього – покинув місце події. А боржник – звернувся у поліцію.



Суд визнав обвинуваченого винним за двома статтями: ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 355 ( Примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань із погрозою вбивства) Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання – 3 роки 6 місяців позбавлення волі.



Втім, суд врахував пом’якшувальні обставини: обвинувачений є учасником бойових дій, отримав травму під час виконання службових завдань, має на утриманні двох малолітніх дітей та сина-студента, а також визнав свою вину та розкаявся. Враховуючи ці фактори, чоловіка звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на 1 рік 6 місяців. Якщо він не вчинить нового правопорушення, вирок вважатиметься не відбутим.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ківерцівському районному суді розглянули справу щодо чоловіка, який погрожував знайомому бойовою гранатою, вимагаючи повернення боргу.Вирок йому винесли днями , 20 лютого.За матеріалами справи, у березня 2023 року потерпілий позичив у дружини обвинуваченого 2 300 доларів США та 22 000 гривень, зобов'язавшись повернути кошти через рік, до березня 2024 року. Однак частина боргу – 2 000 доларів – так і залишилася непогашеною.У листопаді 2024 року обвинувачений прибув до будинку боржника. Зайшов усередину та в категоричній формі вимагав повернути гроші. Погрожуючи, він приставив до шиї потерпілого ніж, змушуючи його виконати зобов’язання.Щоб підкріпити свої вимоги, він вийняв із кишені бойову гранату РГД-5, висмикнув чеку та передав її потерпілому, демонструючи реальність загрози. Після цього – покинув місце події. А боржник – звернувся у поліцію.Суд визнав обвинуваченого винним за двома статтями: ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 355 ( Примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань із погрозою вбивства) Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання – 3 роки 6 місяців позбавлення волі.Втім, суд врахував пом’якшувальні обставини: обвинувачений є учасником бойових дій, отримав травму під час виконання службових завдань, має на утриманні двох малолітніх дітей та сина-студента, а також визнав свою вину та розкаявся. Враховуючи ці фактори, чоловіка звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на 1 рік 6 місяців. Якщо він не вчинить нового правопорушення, вирок вважатиметься не відбутим.

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