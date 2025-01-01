Помер воїн з Волині Сергій Хитрик
Сьогодні, 16:33
Відійшов у вічність воїн з Волині Сергій Хитрик.
Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.
"З сумом повідомляємо, що помер житель міста Ківерці – солдат Хитрик Сергій Іванович. Народився Хитрик Сергій Іванович 03.10.1980 року у місті Ківерці. Навчався у третій міській школі. Одружений, виховував двох дітей. Призваний на військову службу 11 квітня 2024 року. Помер 22 лютого 2025 року у місті Чернігів.
Щиро співчуваємо родині покійного. Нехай світлий спомин про воїна назавжди залишиться у пам’яті рідних та друзів", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.
"З сумом повідомляємо, що помер житель міста Ківерці – солдат Хитрик Сергій Іванович. Народився Хитрик Сергій Іванович 03.10.1980 року у місті Ківерці. Навчався у третій міській школі. Одружений, виховував двох дітей. Призваний на військову службу 11 квітня 2024 року. Помер 22 лютого 2025 року у місті Чернігів.
Щиро співчуваємо родині покійного. Нехай світлий спомин про воїна назавжди залишиться у пам’яті рідних та друзів", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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