Три спортзали Луцька, де ветерани безплатно можуть пройти реабілітацію. АДРЕСИ

Три спортзали Луцька, де ветерани безплатно можуть пройти реабілітацію. АДРЕСИ
У Луцьку військові та ветерани можуть безплатно проходити реабілітацію у спортзалах або ж готуватись до змагань.

Долучитись ветеранам та військовослужбовцям можна через мобільний фітнес-застосунок TrenVet, пише "Місто.Медіа".

У ньому представлені локації спортивних клубів, які безоплатно приймають на реабілітацію ветеранів або можуть їх готувати до змагань.

Це ініціатива Федерації стронгмену України та ГО «Звитяга Нескорених». Застосунок розробили у співпраці з Міністерством ветеранів у 2023 році. І запустили для розвитку ветеранського професійного спорту.

Адреси спортзалів:

Plaza, вул. Рівненська, 127.

«Будуй тіло», Київський майдан, 13.

«Максимус», вул. Електроапаратна, 4.

Першим підписав меморандум про співпрацю з програмою TrenVet луцький спортивний клуб Plaza, повідомив керівник осередку Федерації стронгмену на Волині Валерій Пельц у коментарі misto.media.

Зараз у спортзалі займається близько 50 ветеранів, каже власник мережі спортклубів Plaza Василь Петрищак.

«Ця система спрямована на розвиток ветеранського спорту. В Україні змагання проводять щомісяця протягом року у різних частинах країни. І аби потрапити в команду ветеранів України, протягом року потрібно збирати бали на цих змаганнях», — зазначив Василь.

Минулого року в збірну України потрапили двоє волинян — Тарас Сасовський та Олег Моргун. З міжнародних змагань в Іспанії чоловіки привезли золото.

Змагатись можна у категоріях:

багатоповторний жим;

жим на максимум;

аеробайт;

гребля;

жим гирі.

Всі спортсмени діляться по категоріях за травмами.

Окрім підготовки до змагань, ветерани також можуть долучатись до тренувань в межах реабілітації. У спортклубі працює команда реабілітологів та масажистів. Також зал облаштований спеціальними тренажерами.

Спортивний зал «Будуй тіло» приєднався до програми практично з початку її існування. За допомогою додатку онлайн тренується одна ветеранка війни.

За словами директорки клубу Ірини Герасимчук, більшість ветеранів долучається до реабілітації не через фітнес-застосунок. У залі тренування проводять двоє тренерів. Можна у спортзалі також займатись кросфітом.

Є можливість проводити заняття вдома за програмою, складеною тренером. Однак, тільки у разі відсутності протипоказань від лікаря.

Заняття проводить також клуб «Максимус».

Послуги через цей застосунок абсолютно безоплатні.

За словами Валерія Пельца, минулого року у змаганнях взяли участь близько 1600 українських ветеранів.

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Теги: Луцьк, реабілітація, спортзали
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