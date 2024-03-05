Три спортзали Луцька, де ветерани безплатно можуть пройти реабілітацію. АДРЕСИ
Сьогодні, 18:14
У Луцьку військові та ветерани можуть безплатно проходити реабілітацію у спортзалах або ж готуватись до змагань.
Долучитись ветеранам та військовослужбовцям можна через мобільний фітнес-застосунок TrenVet, пише "Місто.Медіа".
У ньому представлені локації спортивних клубів, які безоплатно приймають на реабілітацію ветеранів або можуть їх готувати до змагань.
Це ініціатива Федерації стронгмену України та ГО «Звитяга Нескорених». Застосунок розробили у співпраці з Міністерством ветеранів у 2023 році. І запустили для розвитку ветеранського професійного спорту.
Адреси спортзалів:
Plaza, вул. Рівненська, 127.
«Будуй тіло», Київський майдан, 13.
«Максимус», вул. Електроапаратна, 4.
Першим підписав меморандум про співпрацю з програмою TrenVet луцький спортивний клуб Plaza, повідомив керівник осередку Федерації стронгмену на Волині Валерій Пельц у коментарі misto.media.
Зараз у спортзалі займається близько 50 ветеранів, каже власник мережі спортклубів Plaza Василь Петрищак.
«Ця система спрямована на розвиток ветеранського спорту. В Україні змагання проводять щомісяця протягом року у різних частинах країни. І аби потрапити в команду ветеранів України, протягом року потрібно збирати бали на цих змаганнях», — зазначив Василь.
Минулого року в збірну України потрапили двоє волинян — Тарас Сасовський та Олег Моргун. З міжнародних змагань в Іспанії чоловіки привезли золото.
Змагатись можна у категоріях:
багатоповторний жим;
жим на максимум;
аеробайт;
гребля;
жим гирі.
Всі спортсмени діляться по категоріях за травмами.
Окрім підготовки до змагань, ветерани також можуть долучатись до тренувань в межах реабілітації. У спортклубі працює команда реабілітологів та масажистів. Також зал облаштований спеціальними тренажерами.
Спортивний зал «Будуй тіло» приєднався до програми практично з початку її існування. За допомогою додатку онлайн тренується одна ветеранка війни.
За словами директорки клубу Ірини Герасимчук, більшість ветеранів долучається до реабілітації не через фітнес-застосунок. У залі тренування проводять двоє тренерів. Можна у спортзалі також займатись кросфітом.
Є можливість проводити заняття вдома за програмою, складеною тренером. Однак, тільки у разі відсутності протипоказань від лікаря.
Заняття проводить також клуб «Максимус».
Послуги через цей застосунок абсолютно безоплатні.
За словами Валерія Пельца, минулого року у змаганнях взяли участь близько 1600 українських ветеранів.
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Долучитись ветеранам та військовослужбовцям можна через мобільний фітнес-застосунок TrenVet, пише "Місто.Медіа".
У ньому представлені локації спортивних клубів, які безоплатно приймають на реабілітацію ветеранів або можуть їх готувати до змагань.
Це ініціатива Федерації стронгмену України та ГО «Звитяга Нескорених». Застосунок розробили у співпраці з Міністерством ветеранів у 2023 році. І запустили для розвитку ветеранського професійного спорту.
Адреси спортзалів:
Plaza, вул. Рівненська, 127.
«Будуй тіло», Київський майдан, 13.
«Максимус», вул. Електроапаратна, 4.
Першим підписав меморандум про співпрацю з програмою TrenVet луцький спортивний клуб Plaza, повідомив керівник осередку Федерації стронгмену на Волині Валерій Пельц у коментарі misto.media.
Зараз у спортзалі займається близько 50 ветеранів, каже власник мережі спортклубів Plaza Василь Петрищак.
«Ця система спрямована на розвиток ветеранського спорту. В Україні змагання проводять щомісяця протягом року у різних частинах країни. І аби потрапити в команду ветеранів України, протягом року потрібно збирати бали на цих змаганнях», — зазначив Василь.
Минулого року в збірну України потрапили двоє волинян — Тарас Сасовський та Олег Моргун. З міжнародних змагань в Іспанії чоловіки привезли золото.
Змагатись можна у категоріях:
багатоповторний жим;
жим на максимум;
аеробайт;
гребля;
жим гирі.
Всі спортсмени діляться по категоріях за травмами.
Окрім підготовки до змагань, ветерани також можуть долучатись до тренувань в межах реабілітації. У спортклубі працює команда реабілітологів та масажистів. Також зал облаштований спеціальними тренажерами.
Спортивний зал «Будуй тіло» приєднався до програми практично з початку її існування. За допомогою додатку онлайн тренується одна ветеранка війни.
За словами директорки клубу Ірини Герасимчук, більшість ветеранів долучається до реабілітації не через фітнес-застосунок. У залі тренування проводять двоє тренерів. Можна у спортзалі також займатись кросфітом.
Є можливість проводити заняття вдома за програмою, складеною тренером. Однак, тільки у разі відсутності протипоказань від лікаря.
Заняття проводить також клуб «Максимус».
Послуги через цей застосунок абсолютно безоплатні.
За словами Валерія Пельца, минулого року у змаганнях взяли участь близько 1600 українських ветеранів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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