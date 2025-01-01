Спецтрибунал для росії може з’явитися вже у травні, - постпред України в Раді Європи

Борис Тарасюк прогнозує, що робота над статутом спеціального трибуналу за злочини Росії має закінчитися вже за кілька тижнів, а голосування щодо спільної угоди між Україною та Радою Європи, на основі якої він працюватиме, та створення самого трибуналу - вже у травні.



Про це він розповів у коментарі



"Моє бачення полягає в тому, щоб це все фіналізувалося вже у травні. Тому моя пропозиція до керівництва, яку підтримав президент ПАРЄ Теодорос Русопулос, - використати міністерську зустріч у Люксембурзі для того, щоб фактично "освятити" створення спеціального трибуналу", - сказав Тарасюк.



За його словами, раз на рік відбувається виїзне засідання Комітету міністрів Ради Європи. 14 травня така зустріч має відбутись у Люксембурзі, оскільки саме ця країна завершує ротаційне головування в Раді Європи. Тож саме там можуть бути ухвалені всі необхідні документи для початку роботи спецтрибуналу.



Станом на зараз, за прогнозами експертів, "лише одна країна" може висловити окрему позицію та призупинити процес створення спеціального трибуналу.



У травні минулого року Рада Європи підтримала створення Спецтрибуналу для Росії. Робота над його створенням почалася в 2022. У січні 2023 Європарламент ухвалив надважливе рішення про створення спецтрибуналу для суду над керівництвом РФ і Білорусі за злочини в Україні.



4 лютого у Брюсселі представили перший проєкт статуту спецтрибуналу. Передбачається, що спецтрибунал буде заснований за погодженням між урядом України та Радою Європи. Він здійснюватиме свою юрисдикцію від України. Рада Європи відповідатиме за процедуру ухвалення проєктів правових документів, необхідних для створення спеціального трибуналу та їх подальшого підписання.



Очікується, що після набуття оперативної спроможності спецтрибунал матиме повноваження притягувати до відповідальності політичних та військових лідерів Росії, які несуть найбільшу відповідальність за злочини війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Постійний представник України в Раді Європипрогнозує, що робота над статутом спеціального трибуналу за злочини Росії має закінчитися вже за кілька тижнів, а голосування щодо спільної угоди між Україною та Радою Європи, на основі якої він працюватиме, та створення самого трибуналу - вже у травні.Про це він розповів у коментарі Укрінформу після засідання Комітету міністрів РЄ у Страсбурзі."Моє бачення полягає в тому, щоб це все фіналізувалося вже у травні. Тому моя пропозиція до керівництва, яку підтримав президент ПАРЄ Теодорос Русопулос, - використати міністерську зустріч у Люксембурзі для того, щоб фактично "освятити" створення спеціального трибуналу", - сказав Тарасюк.За його словами, раз на рік відбувається виїзне засідання Комітету міністрів Ради Європи. 14 травня така зустріч має відбутись у Люксембурзі, оскільки саме ця країна завершує ротаційне головування в Раді Європи. Тож саме там можуть бути ухвалені всі необхідні документи для початку роботи спецтрибуналу.Станом на зараз, за прогнозами експертів, "лише одна країна" може висловити окрему позицію та призупинити процес створення спеціального трибуналу.У травні минулого року Рада Європи підтримала створення Спецтрибуналу для Росії. Робота над його створенням почалася в 2022. У січні 2023 Європарламент ухвалив надважливе рішення про створення спецтрибуналу для суду над керівництвом РФ і Білорусі за злочини в Україні.4 лютого у Брюсселі представили перший проєкт статуту спецтрибуналу. Передбачається, що спецтрибунал буде заснований за погодженням між урядом України та Радою Європи. Він здійснюватиме свою юрисдикцію від України. Рада Європи відповідатиме за процедуру ухвалення проєктів правових документів, необхідних для створення спеціального трибуналу та їх подальшого підписання.Очікується, що після набуття оперативної спроможності спецтрибунал матиме повноваження притягувати до відповідальності політичних та військових лідерів Росії, які несуть найбільшу відповідальність за злочини війни.

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