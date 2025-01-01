Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів





Справа в тому, що на минулому судовому засіданні 19 лютого



І якщо хтось досі не в курсі, що в цьому дивного — пояснимо: цілих два роки (!) і три місяці з моменту оголошення підозри правоохоронна система не може почати суд над підозрюваною у корупції чиновницею.



"ВолиньPost" вболіває за об’єктивний і справедливий результат цієї справи. Тож напередодні суду, який відбудеться вже в середу, 26 лютого, робимо два нагадування...



1. Нагадування волинянам

Отож, за що судять Марію Христецьку і її спільників? Пояснюємо (чи нагадуємо) максимально просто.



Влітку 2022 року на 12 Каналі вийшло



Серед іншого там йшлося про хитру схему, яку реалізувала директора нацпарку. Вона просто оформляла наближених до себе людей на роботу у нацпарк, нараховувала зарплату, але грошей не виплачувала, а забирала собі, поділившись з чотирма працівниками, які допомагали директорці реалізовувати цю схему. І таким чином з бюджету "викачали" майже мільйон гривень.



Під слідство потрапив також громадянський чоловік Христецької Сергій Маковій — він попри те, що не працює у парку, має там неабиякий вплив. І саме йому передавали кошти.



Коли у листопаді прокуратура оголосила про підозру Христецькій — почалися коїтися дивні речі. За ці два роки понад 15 разів збирався суд, аби почати справу по суті — і так і не зміг цього зробити.



Дії захисників Христецької щоразу призводили до того, що суддя мусив (чи й хотів, хто його зна…) переносити засідання. То захисник прислав клопотання за кілька годин до суду, що не може бути, то хтось захворів, то у підозрювані починали вимагати замінити суддів…

Свідоме затягування, щоб просто відтягнути справедливе покарання? Сподіваємося, в майбутньому ми почуємо чесну відповідь і на це питання



Наразі справу розглядає Любешівський суд. І у зв'язку з цим наше друге нагадування...



2. Нагадування правоохоронцям і суддям

Панове прокурори й судді! Суд над Марією Христецькою постійно і від початку перебуває під оком волинських медіа.



Можемо припустити, що затягування пов’язане саме з тим, що журналістам нарешті набридне їздити на судові засідання, які просто переносяться.



Так от: не набридне.



І ми таки дочекаємося можливості повідомити усім волинянам, що ж вирішила Феміда стосовно Марії Христецької і її спільників. Яким би це рішення не було.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наступний суд над директоркою Шацького нацпарку Марією Христецькою має шанси стати ...ну не те, щоб проривним, але якісно іншим.Справа в тому, що на минулому судовому засіданні 19 лютого суддя вирішив , що прокурор зможе таки почати подавати письмові докази сторони обвинувачення.І якщо хтось досі не в курсі, що в цьому дивного — пояснимо: цілих два роки (!) і три місяці з моменту оголошення підозри правоохоронна система не може почати суд над підозрюваною у корупції чиновницею."ВолиньPost" вболіває за об’єктивний і справедливий результат цієї справи. Тож напередодні суду, який відбудеться вже в середу, 26 лютого, робимо два нагадування...Отож, за що судять Марію Христецьку і її спільників? Пояснюємо (чи нагадуємо) максимально просто.Влітку 2022 року на 12 Каналі вийшло трисерійне розслідування "Золота рибка Марії Христецької" Серед іншого там йшлося про хитру схему, яку реалізувала директора нацпарку. Вона просто оформляла наближених до себе людей на роботу у нацпарк, нараховувала зарплату, але грошей не виплачувала, а забирала собі, поділившись з чотирма працівниками, які допомагали директорці реалізовувати цю схему. І таким чином з бюджету "викачали" майже мільйон гривень.Під слідство потрапив також громадянський чоловік Христецької Сергій Маковій — він попри те, що не працює у парку, має там неабиякий вплив. І саме йому передавали кошти.Коли у листопаді прокуратура оголосила про підозру Христецькій — почалися коїтися дивні речі. За ці два роки понад 15 разів збирався суд, аби почати справу по суті — і так і не зміг цього зробити.Дії захисників Христецької щоразу призводили до того, що суддя мусив (чи й хотів, хто його зна…) переносити засідання. То захисник прислав клопотання за кілька годин до суду, що не може бути, то хтось захворів, то у підозрювані починали вимагати замінити суддів…Свідоме затягування, щоб просто відтягнути справедливе покарання? Сподіваємося, в майбутньому ми почуємо чесну відповідь і на це питанняНаразі справу розглядає Любешівський суд. І у зв'язку з цим наше друге нагадування...Панове прокурори й судді! Суд над Марією Христецькою постійно і від початку перебуває під оком волинських медіа.Можемо припустити, що затягування пов’язане саме з тим, що журналістам нарешті набридне їздити на судові засідання, які просто переносяться.Так от: не набридне.І ми таки дочекаємося можливості повідомити усім волинянам, що ж вирішила Феміда стосовно Марії Христецької і її спільників. Яким би це рішення не було.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію