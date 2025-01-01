Суд над Христецькою: стало відомо, коли почнуть розглядати справу по суті
Сьогодні, 19:40
У середу, 19 лютого, в Любешівському районному суді відбулося чергове засідання у справі Марії Христецької – директорки Шацького національного парку, яку звинувачують у шахрайстві та інших злочинах.
Цього разу засідання, на щастя, не перенесли. І, здається, віз, який понад півтора року “був і нині там”, нарешті зрушив з місця.
Під час останнього слухання визначили порядок дослідження доказів. Тож вже під час наступного суду прокурор Леонід Сасюк буде подавати письмові докази сторони обвинувачення.
Наступне засідання призначили на середу, 26 лютого.
У 2022 році правоохоронці викрили Марію Христецьку на незаконній схемі збагачення. Слідство встановило, що директорка оформила на роботу в нацпарк шість людей. Останні на робочому місці фактично не перебували, але заробітна плата їм нараховувалася. Гроші між собою ділили учасники схеми. Таким чином, завдані державі збитки становили близько мільйона гривень.
Реалізовувати план директорці допомагали четверо працівників нацпарку: інспектор з охорони природно-заповідного фонду Василь Стрильчук, начальник відділу рекреації, пропаганди та екоосвіти Тарас Юрчук, заступник директора з наукової діяльності Василь Матейчик та Наталія Поліщук (посада невідома).
Також обвинуваченим по справі проходить співмешканець Христецької Сергій Маковій, якому липові працівники передавали кошти.
Відтак, очільницю нацпарку звинуватили у скоєнні одразу чотирьох злочинів:
• шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб;
• привласненні або розтраті чужого майна;
• використанні завідомо підробленого документа;
• службовому підробленні.
Прокуратура передала справу в суд ще в травні 2023 року. Але за цей час – рік та вісім місяців – вона майже не просунулася вперед.
Спершу не могли визначитися з судами… Спочатку справу слухали на базі Шацького райсуду. Був один суддя. Потім Христецька захотіла, щоб її судила колегія з трьох суддів.
По тому через конфлікт інтересів справу передали Старовижівському суду.
Однак і там за справу не взялися, адже «чомусь» виявилося, що склад суду визначили з порушенням встановленого порядку. Врешті розбиратися в цій історії доручили вершителям правосуддя з Любешівщини.
Тож нині справу розглядає колегія любешівських суддів в складі Андрія Савича, Віталія Глинянчука та Ольги Цибень. Захисником одного обвинуваченого є Микола Сорокопуд, решту – захищає Сергій Степанюк. Прокурором виступає Леонід Сасюк. Підсудні та їхні адвокати перебувають у залі Шацького суду та спілкуються із суддями в режимі відеоконференції (мовляв, далеко дістатися із Шацька до Любешева).
Однак і в Любешівському суді дати руху справі ось уже понад пів року не можуть. З найрізноманітніших причин судді змушені знову і знову переносити засідання – то адвокат у відпустці, то хтось з обвинувачених захворів, то ще щось.
Наприклад, крайнє судове засідання, яке відбулося 24 січня перенесли, адже адвокат одного з обвинувачених Микола Сорокопуд поїхав за межі країни у відрядження.
Сподіваємося, що цього разу справа таки зрушить з місця, і сторона обвинувачення зможе представити докази проти Христецької та її поплічників.
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Цього разу засідання, на щастя, не перенесли. І, здається, віз, який понад півтора року “був і нині там”, нарешті зрушив з місця.
Під час останнього слухання визначили порядок дослідження доказів. Тож вже під час наступного суду прокурор Леонід Сасюк буде подавати письмові докази сторони обвинувачення.
Наступне засідання призначили на середу, 26 лютого.
Коротко про справу Христецької
У 2022 році правоохоронці викрили Марію Христецьку на незаконній схемі збагачення. Слідство встановило, що директорка оформила на роботу в нацпарк шість людей. Останні на робочому місці фактично не перебували, але заробітна плата їм нараховувалася. Гроші між собою ділили учасники схеми. Таким чином, завдані державі збитки становили близько мільйона гривень.
Реалізовувати план директорці допомагали четверо працівників нацпарку: інспектор з охорони природно-заповідного фонду Василь Стрильчук, начальник відділу рекреації, пропаганди та екоосвіти Тарас Юрчук, заступник директора з наукової діяльності Василь Матейчик та Наталія Поліщук (посада невідома).
Також обвинуваченим по справі проходить співмешканець Христецької Сергій Маковій, якому липові працівники передавали кошти.
Відтак, очільницю нацпарку звинуватили у скоєнні одразу чотирьох злочинів:
• шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб;
• привласненні або розтраті чужого майна;
• використанні завідомо підробленого документа;
• службовому підробленні.
Чому суди тривають так довго?
Прокуратура передала справу в суд ще в травні 2023 року. Але за цей час – рік та вісім місяців – вона майже не просунулася вперед.
Спершу не могли визначитися з судами… Спочатку справу слухали на базі Шацького райсуду. Був один суддя. Потім Христецька захотіла, щоб її судила колегія з трьох суддів.
По тому через конфлікт інтересів справу передали Старовижівському суду.
Однак і там за справу не взялися, адже «чомусь» виявилося, що склад суду визначили з порушенням встановленого порядку. Врешті розбиратися в цій історії доручили вершителям правосуддя з Любешівщини.
Тож нині справу розглядає колегія любешівських суддів в складі Андрія Савича, Віталія Глинянчука та Ольги Цибень. Захисником одного обвинуваченого є Микола Сорокопуд, решту – захищає Сергій Степанюк. Прокурором виступає Леонід Сасюк. Підсудні та їхні адвокати перебувають у залі Шацького суду та спілкуються із суддями в режимі відеоконференції (мовляв, далеко дістатися із Шацька до Любешева).
Однак і в Любешівському суді дати руху справі ось уже понад пів року не можуть. З найрізноманітніших причин судді змушені знову і знову переносити засідання – то адвокат у відпустці, то хтось з обвинувачених захворів, то ще щось.
Наприклад, крайнє судове засідання, яке відбулося 24 січня перенесли, адже адвокат одного з обвинувачених Микола Сорокопуд поїхав за межі країни у відрядження.
Сподіваємося, що цього разу справа таки зрушить з місця, і сторона обвинувачення зможе представити докази проти Христецької та її поплічників.
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