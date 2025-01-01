Артур Палатний разом з волонтерами та УДАРівцями вшанував пам’ять Героїв Небесної Сотні

Керівник «Української команди» і перший заступник голови партії «УДАР Віталія Кличка» Артур Палатний разом з військовими, партійцями та волонтерами вшанував пам’ять Героїв Небесної Сотні і подякував тим українцям, які сьогодні продовжують боротьбу на фронті.«Сьогодні ми згадуємо Героїв Небесної Сотні. Покладаємо квіти. Дивимося в небо, де вони тепер. Дякуємо тим, хто нині тримає стрій, продовжуючи боротьбу вже на фронті. Як і щороку, нашою командою — військовими з фронту, волонтерами, УДАРівцями, волонтерами «Української команди» — ми разом вшановуємо пам’ять. Ми не забудемо. Ми не пробачимо», - заявив Артур Палатний.Він також згадав події 11-річної давнини.«Пам’ять жива. Тоді, у лютому 2014-го, час ніби зупинився. Мороз, барикади, вогонь у серцях і очах. Ми були разом, пліч-о-пліч, борючись за свободу. Кожен із нас пам’ятає той день, ту мить, коли від рук режиму падали найкращі. Вічна пам’ять Героям Небесної Сотні!» - наголосив Палатний.