Комітет ВР підтримав ідею ув’язнення представників ТЦК і ВЛК за мобілізацію з порушеннями

Комітет ВР підтримав ідею ув’язнення представників ТЦК і ВЛК за мобілізацію з порушеннями
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 19 лютого підтримав законопроєкт, який передбачає позбавлення волі до 8 років для представників ТЦК і ВЛК за мобілізацію громадян із порушенням.

Про це сказав голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного парламентського комітету Олександр Бакумов у коментарі "Українській правді".

"На вчорашньому (19 лютого – УП) позачерговому засіданні комітету рекомендували парламенту ухвалити (законопроєкт №12442 – УП) за основу зі скороченням строків подачі поправок та пропозицій для підготовки до другого читання на половину (тобто з 14 до 7 днів – УП).

Це рішення було ухвалено істотної більшістю членів комітету", - йдеться в повідомленні.

Згідно з текстом проєкту закону, якщо співробітник ТЦК під час воєнного стану умисно порушив порядок призову громадян на військову службу, він може понести покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Водночас документ передбачає, що умисне порушення порядку проведення ВЛК, яке призвело до мобілізації непридатного громадянина або звільнення придатного від призову, під час воєнного стану карається позбавленням волі від 3 до 8 років.

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Теги: Україна, росія, війна
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