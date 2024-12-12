На завтра на Волині заплановані відключення світла для промисловості й бізнесу
Сьогодні, 23:07
У п’ятницю 21 лютого з 06:00 до 20:00 у Волинській області для промислових споживачів буде застосований графік обмеження споживання електричної потужності (ГОП).
Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго".
"Просимо підприємства, що залучені до обмежень, виконати усі вимоги.
ГОП стосується тільки непобутових споживачів", - йдеться в повідомленні.
Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — зазначають в енергокомпанії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго".
"Просимо підприємства, що залучені до обмежень, виконати усі вимоги.
ГОП стосується тільки непобутових споживачів", - йдеться в повідомленні.
Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — зазначають в енергокомпанії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На завтра на Волині заплановані відключення світла для промисловості й бізнесу
Сьогодні, 23:07
Комітет ВР підтримав ідею ув’язнення представників ТЦК і ВЛК за мобілізацію з порушеннями
Сьогодні, 22:17
На Сумщині загинув Герой з Волині Валентин Карпюк
Сьогодні, 21:12
Артур Палатний разом з волонтерами та УДАРівцями вшанував пам’ять Героїв Небесної Сотні
Сьогодні, 20:25
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 лютого
Сьогодні, 20:00