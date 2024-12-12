На завтра на Волині заплановані відключення світла для промисловості й бізнесу





Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго".



"Просимо підприємства, що залучені до обмежень, виконати усі вимоги.

ГОП стосується тільки непобутових споживачів", - йдеться в повідомленні.



Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак



"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — зазначають в енергокомпанії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п’ятницю 21 лютого з 06:00 до 20:00 у Волинській області для промислових споживачів буде застосований графік обмеження споживання електричної потужності (ГОП).Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго"."Просимо підприємства, що залучені до обмежень, виконати усі вимоги.ГОП стосується тільки непобутових споживачів", - йдеться в повідомленні.Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — зазначають в енергокомпанії.

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