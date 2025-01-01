Рф хоче змінити владу в Україні, щоб поновити війну з потрійною силою, - Bloomberg





Про це повідомляє



Анонімне джерело видання заявило, що українські спецслужби переконані, що ключова мета Росії - посварити всіх українських політиків між собою, якщо вибори за президентське крісло відбудуться. За його даними, після першого удару Росія завдасть наступного, а саме - поновить війну з потрійною силою після зміни влади.



Водночас Bloomberg пише, що вибори теоретично можуть відбутися, але лише за умови, що США та інші союзники введуть свої війська після припинення вогню та патрулюватимуть лінію фронту. Однак варто зауважити, що американський президент Дональд Трамп раніше виключив направлення своїх військ до України..



Заяви Трампа і реакція Європи



Нагадаємо, що днями президент США підтримав кремлівську версію подій в Україні та заявив, що рейтинг довіри до Зеленського нібито становить лише 4%. Він також висловив невдоволення тим, що в Україні не проводять вибори під час війни. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів".



Коментарі Трампа викликали негайну і різку реакцію європейських лідерів.



Так, канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заяви Трампа щодо Зеленського та назвав їх неправильними та небезпечними. На цю заяву Трампа відреагував і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, який заявив, що подібне "глибоко необґрунтовано".



Зауважимо, що за законодавством в Україні заборонено проводити вибори під час дії воєнного стану. Ба більше, за даними опитувань, більшість українців проти проведення виборів під час війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія намагається посіяти розбрат серед українських політиків. Після цього Кремль планує поновити війну з новою силою.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.Анонімне джерело видання заявило, що українські спецслужби переконані, що ключова мета Росії - посварити всіх українських політиків між собою, якщо вибори за президентське крісло відбудуться. За його даними, після першого удару Росія завдасть наступного, а саме - поновить війну з потрійною силою після зміни влади.Водночас Bloomberg пише, що вибори теоретично можуть відбутися, але лише за умови, що США та інші союзники введуть свої війська після припинення вогню та патрулюватимуть лінію фронту. Однак варто зауважити, що американський президентраніше виключив направлення своїх військ до України..Нагадаємо, що днями президент США підтримав кремлівську версію подій в Україні та заявив, що рейтинг довіри до Зеленського нібито становить лише 4%. Він також висловив невдоволення тим, що в Україні не проводять вибори під час війни. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів".Коментарі Трампа викликали негайну і різку реакцію європейських лідерів.Так, канцлер Німеччинивідкинув заяви Трампа щодо Зеленського та назвав їх неправильними та небезпечними. На цю заяву Трампа відреагував і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, який заявив, що подібне "глибоко необґрунтовано".Зауважимо, що за законодавством в Україні заборонено проводити вибори під час дії воєнного стану. Ба більше, за даними опитувань, більшість українців проти проведення виборів під час війни.

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