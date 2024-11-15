Влада хоче поновити ще один аеропорт

Влада хоче поновити ще один аеропорт
Місцева влада розглядає можливість поновити і запустити після війни міжнародний аеропорт "Житомир". Для цього потрібно інвестувати $20 млн. Залучити ці кошти планують з кількох джерел.

Про це повідомила голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Запуск аеропорта в Житомирі дозволить створити альтернативу міжнародним аеропортам "Бориспіль" та "Жуляни". Це єдиний в Україні приватний аеропорт, що дозволяє йому уникати державного регулювання цін на аеропортові збори і таким чином пропонувати вигідні пропозиції авіакомпаніям.

Найголовнішою перевагою аеропорту "Житомир" у контексті пасажирських перевезень є його невелика віддаленість від столиці України Києва.

"Безкоштовне перевезення пасажирів від станції метро "Житомирська" може стати значною перевагою в боротьбі за споживача. Введення в експлуатацію аеропорту Житомир дозволить скоротити відстань, яку потрібно подолати жителям обласних центрів до найближчого аеропорту", – пояснила Шуляк.

Після введення в експлуатацію міжнародний аеропорт "Житомир" зможе приймати повітряні судна типу Airbus320, що дає змогу обслуговувати щороку понад 300 000 осіб і 5000 тонн вантажів.

Керівництво Міжнародного аеропорту (МА) "Бориспіль" в Будапешті провело перемовини з представниками європейського лоукостера Wizz Air щодо оперативного запуску авіаперевезень після відкриття повітряного простору.

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Теги: аеропорт
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