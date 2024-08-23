Закривати школи у Луцьку на карантин немає потреби, - директор міського департаменту освіти
Сьогодні, 08:12
Станом на 20 лютого у Луцьку немає потреби закривати заклади освіти повністю на карантин чи переводити в канікулярний режим, бо хворіє менше, ніж 20% дітей.
Про це Суспільному розповів директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
З його слів, ріст захворюваності розпочався з кінця грудня 2024 року, але у зв’язку з тим, що діти пішли на канікули, які тривали майже три тижні, розповсюдження захворюваності було перерване, тому що діти не контактували.
"Тільки вийшли на навчання, зрозуміло, що є контакт і відбувся ріст захворювання. На сьогодні кількість класів, які працюють дистанційно в громаді, це 57 класів і по школах це 13%", — сказав Віталій Бондар.
Щодо закладів дошкільної освіти, каже директор департаменту освіту, відсутні — 11-12% дітей у зв’язку з захворюваністю на гострі респіраторні вірусні інфекції.
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Про це Суспільному розповів директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
З його слів, ріст захворюваності розпочався з кінця грудня 2024 року, але у зв’язку з тим, що діти пішли на канікули, які тривали майже три тижні, розповсюдження захворюваності було перерване, тому що діти не контактували.
"Тільки вийшли на навчання, зрозуміло, що є контакт і відбувся ріст захворювання. На сьогодні кількість класів, які працюють дистанційно в громаді, це 57 класів і по школах це 13%", — сказав Віталій Бондар.
Щодо закладів дошкільної освіти, каже директор департаменту освіту, відсутні — 11-12% дітей у зв’язку з захворюваністю на гострі респіраторні вірусні інфекції.
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