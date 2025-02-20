Келлог мав переконати Зеленського закінчити війну з росією, - радник Трампа

Кіт Келлог зустрічався з Володимиром Зеленським для того, аби переконати його закінчити війну з Росією.



Таку заяву зробив радник президента США з національної безпеки Майкл Волц, пише



«Чи реальність яка є, в інтересах України? Чи в інтересах Європи? Безумовно, не в інтересах Росії чи американського народу, щоб ця війна тривала вічно, вічно, вічно. Отже, ключовою частиною його розмови була допомога президенту Зеленському зрозуміти, що ця війна повинна закінчитися», - сказав Волц.



Радник лідера Штатів додав, що американці не мають сумніватися в здатності Трампа «не тільки впоратися з Путіним, але і впоратися зі складністю доведення цієї війни до кінця».



Кіт Келлог прибув в Україну після переговорів США і Росії у Саудівській Аравії, куди ані Україну, ані ЄС не запросили.

У спецпредставника були зустрічі з главою Офісу Президента України Андрієм Єрмаком і керівником уряду Денисом Шмигалем. Також Келлог провів зустріч зі Зеленським.



Президент повідомив, що 20 лютого вони з Келлогом обговорили ситуацію на полі бою, повернення українських полонених і дієві гарантії безпеки, а також угоду про корисні копалини.

Щодо останньої, то Майк Волц того ж дня заявив, що українській стороні «потрібно збавити тон, уважно подивитися і підписати цю угоду».



Цього місяця Україну відвідав глава Мінфіну США Скотт Бессент і привіз чернетку угоди щодо рідкісноземельних металів. Штати хотіли отримати у власність 50% сировини як компенсацію за допомогу у війні. Володимир Зеленський не погодився йти на такий крок і угоду не підписав.



Опісля документ доопрацювали і передали американцям на Мюнхенській безпековій конференції.



Згодом Зеленський розповів, що американські пропозиції стосовно доступу до українських цінних корисних копалин були чіткими лише в одному – в отриманні половини українських ресурсів, які перерахували в документі. Натомість нічого не йшлося про гарантії безпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спецпредставник із питань України та Росіїзустрічався здля того, аби переконати його закінчити війну з Росією.Таку заяву зробив радник президента США з національної безпеки Майкл Волц, пише LB.ua «Чи реальність яка є, в інтересах України? Чи в інтересах Європи? Безумовно, не в інтересах Росії чи американського народу, щоб ця війна тривала вічно, вічно, вічно. Отже, ключовою частиною його розмови була допомога президенту Зеленському зрозуміти, що ця війна повинна закінчитися», - сказав Волц.Радник лідера Штатів додав, що американці не мають сумніватися в здатності Трампа «не тільки впоратися з Путіним, але і впоратися зі складністю доведення цієї війни до кінця».Кіт Келлог прибув в Україну після переговорів США і Росії у Саудівській Аравії, куди ані Україну, ані ЄС не запросили.У спецпредставника були зустрічі з главою Офісу Президента України Андрієм Єрмаком і керівником уряду Денисом Шмигалем. Також Келлог провів зустріч зі Зеленським.Президент повідомив, що 20 лютого вони з Келлогом обговорили ситуацію на полі бою, повернення українських полонених і дієві гарантії безпеки, а також угоду про корисні копалини.Щодо останньої, то Майк Волц того ж дня заявив, що українській стороні «потрібно збавити тон, уважно подивитися і підписати цю угоду».Цього місяця Україну відвідав глава Мінфіну США Скотт Бессент і привіз чернетку угоди щодо рідкісноземельних металів. Штати хотіли отримати у власність 50% сировини як компенсацію за допомогу у війні. Володимир Зеленський не погодився йти на такий крок і угоду не підписав.Опісля документ доопрацювали і передали американцям на Мюнхенській безпековій конференції.Згодом Зеленський розповів, що американські пропозиції стосовно доступу до українських цінних корисних копалин були чіткими лише в одному – в отриманні половини українських ресурсів, які перерахували в документі. Натомість нічого не йшлося про гарантії безпеки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію