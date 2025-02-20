Келлог мав переконати Зеленського закінчити війну з росією, - радник Трампа
Сьогодні, 09:41
Спецпредставник із питань України та Росії Кіт Келлог зустрічався з Володимиром Зеленським для того, аби переконати його закінчити війну з Росією.
Таку заяву зробив радник президента США з національної безпеки Майкл Волц, пише LB.ua.
«Чи реальність яка є, в інтересах України? Чи в інтересах Європи? Безумовно, не в інтересах Росії чи американського народу, щоб ця війна тривала вічно, вічно, вічно. Отже, ключовою частиною його розмови була допомога президенту Зеленському зрозуміти, що ця війна повинна закінчитися», - сказав Волц.
Радник лідера Штатів додав, що американці не мають сумніватися в здатності Трампа «не тільки впоратися з Путіним, але і впоратися зі складністю доведення цієї війни до кінця».
Кіт Келлог прибув в Україну після переговорів США і Росії у Саудівській Аравії, куди ані Україну, ані ЄС не запросили.
У спецпредставника були зустрічі з главою Офісу Президента України Андрієм Єрмаком і керівником уряду Денисом Шмигалем. Також Келлог провів зустріч зі Зеленським.
Президент повідомив, що 20 лютого вони з Келлогом обговорили ситуацію на полі бою, повернення українських полонених і дієві гарантії безпеки, а також угоду про корисні копалини.
Щодо останньої, то Майк Волц того ж дня заявив, що українській стороні «потрібно збавити тон, уважно подивитися і підписати цю угоду».
Цього місяця Україну відвідав глава Мінфіну США Скотт Бессент і привіз чернетку угоди щодо рідкісноземельних металів. Штати хотіли отримати у власність 50% сировини як компенсацію за допомогу у війні. Володимир Зеленський не погодився йти на такий крок і угоду не підписав.
Опісля документ доопрацювали і передали американцям на Мюнхенській безпековій конференції.
Згодом Зеленський розповів, що американські пропозиції стосовно доступу до українських цінних корисних копалин були чіткими лише в одному – в отриманні половини українських ресурсів, які перерахували в документі. Натомість нічого не йшлося про гарантії безпеки.
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Таку заяву зробив радник президента США з національної безпеки Майкл Волц, пише LB.ua.
«Чи реальність яка є, в інтересах України? Чи в інтересах Європи? Безумовно, не в інтересах Росії чи американського народу, щоб ця війна тривала вічно, вічно, вічно. Отже, ключовою частиною його розмови була допомога президенту Зеленському зрозуміти, що ця війна повинна закінчитися», - сказав Волц.
Радник лідера Штатів додав, що американці не мають сумніватися в здатності Трампа «не тільки впоратися з Путіним, але і впоратися зі складністю доведення цієї війни до кінця».
Кіт Келлог прибув в Україну після переговорів США і Росії у Саудівській Аравії, куди ані Україну, ані ЄС не запросили.
У спецпредставника були зустрічі з главою Офісу Президента України Андрієм Єрмаком і керівником уряду Денисом Шмигалем. Також Келлог провів зустріч зі Зеленським.
Президент повідомив, що 20 лютого вони з Келлогом обговорили ситуацію на полі бою, повернення українських полонених і дієві гарантії безпеки, а також угоду про корисні копалини.
Щодо останньої, то Майк Волц того ж дня заявив, що українській стороні «потрібно збавити тон, уважно подивитися і підписати цю угоду».
Цього місяця Україну відвідав глава Мінфіну США Скотт Бессент і привіз чернетку угоди щодо рідкісноземельних металів. Штати хотіли отримати у власність 50% сировини як компенсацію за допомогу у війні. Володимир Зеленський не погодився йти на такий крок і угоду не підписав.
Опісля документ доопрацювали і передали американцям на Мюнхенській безпековій конференції.
Згодом Зеленський розповів, що американські пропозиції стосовно доступу до українських цінних корисних копалин були чіткими лише в одному – в отриманні половини українських ресурсів, які перерахували в документі. Натомість нічого не йшлося про гарантії безпеки.
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