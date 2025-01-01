Уночі захисники збили 87 російських дронів у 12 областях
Сьогодні, 09:06
У ніч на 21 лютого Росія атакувала Україну 160-ма ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово (РФ), а також завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Одещині із окупованого Криму.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 08:00 підтверджено збиття 87-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
70 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Полтавщина та Харківщина.
У ніч на 20 лютого росіяни застосували по Україні близько 14 ракет та 161 ударний безпілотник.
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Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 08:00 підтверджено збиття 87-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
70 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Полтавщина та Харківщина.
У ніч на 20 лютого росіяни застосували по Україні близько 14 ракет та 161 ударний безпілотник.
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Коментарі 1
А в нас президента нема, а є нелігетимний зе-клоун диктатор, який ненаситно трикратно пенсії краде даючи полоненим окупантам по 10000 гривень в місяць а бідним обкраденним вимираючим голодним пенсіонерам видає геноцидно по дві тисячі гривень на які неможливо прожити бо зе-клоун є КАТ бідних пенсіонерів!!!
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