Уночі захисники збили 87 російських дронів у 12 областях

У ніч на 21 лютого Росія атакувала Україну 160-ма ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово (РФ), а також завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Одещині із окупованого Криму.Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.Станом на 08:00 підтверджено збиття 87-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.70 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Полтавщина та Харківщина.У ніч на 20 лютого росіяни застосували по Україні близько 14 ракет та 161 ударний безпілотник.