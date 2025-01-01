Сім'ї загиблих учасників АТО/ООС зібралися на акцію в Луцьку: люди просять про підтримку





Про це Алла Климюк.



З її слів, зібралися на акції через те, що на їхню думку, не всі родини можуть розраховувати на компенсації через Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією Російською Федерацією проти України (RD4U).



Алла Климюк зазначала, що матері та дружини полеглих із 2014 року воїнів хочуть, аби місцева влада відреагувала на необхідність правового захисту. Наразі, з її слів, Міжнародний Реєстр збитків обмежує розгляд заяв про відшкодування і діє тільки для тих, хто зазнав втрат із 24 лютого 2022 року.



"Ми це відчуваємо у тих виплатах, пільгах і у самому відношенні. Турбує щодня, бачивши неправду, бачивши відношення до своїх сімей, до дітей, до своїх батьків. и звернемося в ОВА, в обласну раду. Хочемо вірити, що вони звернуться у нашу столицю і почують нас", — зазначила волинянка.



Керівниця обласного осередку "Об’єднання матерів і дружин захисників України", мама загиблого учасника АТО Сергія Катерина Свищ зазначила: родини прагнуть, аби полеглих воїнів не забули та на державному рівні визнали 2014 рік роком, коли розпочалася війна в Україні.



"Є те, що болить нам не менше за втрати – це розділення родин загиблих. Чому хтось, хто пішов у бій у 2014 році, має менше підтримки, ніж хтось, хто загинув у 22 році", — розповіла лучанка.



Дружина і матір військовослужбовців Євгенія Харків прибула на акцію з Мар’янівської територіальної громади. За її слів, сім’ї загиблих прагнуть добитися належного визнання у межах міжнародного реєстру збитків, створеного через російську агресію.



"Під час АТО брав участь у захисті держави мій чоловік Михайло. У 20 році на захисті держави по сьогоднішній день є мій син Віталій. Хотілося справедливості, бо батько і син у різні періоди воювали, але вони відстоювали свою державу", — сказала жінка.



Мама загиблого воїна Алла Климюк зазначила, що матері та дружини чекають реакції влади. Після завершення мирної акції її учасники попросили підтримати ініційовану петицію на офіційному інтернет-представництві Президента України. Збір підписів триває. Підтримати петицію можна за посиланням.



Суспільне звернеться за роз’ясненням до департаменту ветеранської та соціальної політики Волинської облдержадміністрації.



Станом на 20 лютого листа від матерів і дружин загиблих воїнів не отримали, розповіла Суспільному начальниця управління інформаційної та внутрішньої політики ОВА Карина Мариневич. З її слів, коментарі зможуть надати після отримання і розгляду документа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30 матерів та дружин загиблих воїнів зібралися на мирну акцію, що відбулася на Театральному майдані Луцька 20 лютого. Сім'ї просять визнати загиблих військових у 2014-2022 роках жертвами збройної агресії РФ і надати їхнім родинам статус постраждалих із правом на компенсацію.Про це Суспільному розповіла мама загиблого воїна, заступниця голови "Об'єднання матерів і дружин захисників України" у Волинській областіЗ її слів, зібралися на акції через те, що на їхню думку, не всі родини можуть розраховувати на компенсації через Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією Російською Федерацією проти України (RD4U).Алла Климюк зазначала, що матері та дружини полеглих із 2014 року воїнів хочуть, аби місцева влада відреагувала на необхідність правового захисту. Наразі, з її слів, Міжнародний Реєстр збитків обмежує розгляд заяв про відшкодування і діє тільки для тих, хто зазнав втрат із 24 лютого 2022 року."Ми це відчуваємо у тих виплатах, пільгах і у самому відношенні. Турбує щодня, бачивши неправду, бачивши відношення до своїх сімей, до дітей, до своїх батьків. и звернемося в ОВА, в обласну раду. Хочемо вірити, що вони звернуться у нашу столицю і почують нас", — зазначила волинянка.Керівниця обласного осередку "Об’єднання матерів і дружин захисників України", мама загиблого учасника АТО Сергія Катерина Свищ зазначила: родини прагнуть, аби полеглих воїнів не забули та на державному рівні визнали 2014 рік роком, коли розпочалася війна в Україні."Є те, що болить нам не менше за втрати – це розділення родин загиблих. Чому хтось, хто пішов у бій у 2014 році, має менше підтримки, ніж хтось, хто загинув у 22 році", — розповіла лучанка.Дружина і матір військовослужбовців Євгенія Харків прибула на акцію з Мар’янівської територіальної громади. За її слів, сім’ї загиблих прагнуть добитися належного визнання у межах міжнародного реєстру збитків, створеного через російську агресію."Під час АТО брав участь у захисті держави мій чоловік Михайло. У 20 році на захисті держави по сьогоднішній день є мій син Віталій. Хотілося справедливості, бо батько і син у різні періоди воювали, але вони відстоювали свою державу", — сказала жінка.Мама загиблого воїна Алла Климюк зазначила, що матері та дружини чекають реакції влади. Після завершення мирної акції її учасники попросили підтримати ініційовану петицію на офіційному інтернет-представництві Президента України. Збір підписів триває. Підтримати петицію можна за посиланням.Суспільне звернеться за роз’ясненням до департаменту ветеранської та соціальної політики Волинської облдержадміністрації.Станом на 20 лютого листа від матерів і дружин загиблих воїнів не отримали, розповіла Суспільному начальниця управління інформаційної та внутрішньої політики ОВА. З її слів, коментарі зможуть надати після отримання і розгляду документа.

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