На Волині потяг на смерть збив 66-річного чоловіка
Сьогодні, 10:00
Трагедія трапилася вчора, 20 лютого, зранку в селі Любитів Ковельського району.
Відомо, що чоловік потрапив під потяг. Від отриманих травм він загинув.
На місці події працювали слідчо-оперативна група та бригада медиків.
Як повідомили Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик у швидку надійшов о 6:07.
По приїзду медики констатували смерть потерпілого.
Чоловікові було 66 років.
Обставини ДТП з'ясують правоохоронці.
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Відомо, що чоловік потрапив під потяг. Від отриманих травм він загинув.
На місці події працювали слідчо-оперативна група та бригада медиків.
Як повідомили Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик у швидку надійшов о 6:07.
По приїзду медики констатували смерть потерпілого.
Чоловікові було 66 років.
Обставини ДТП з'ясують правоохоронці.
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