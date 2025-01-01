На Волині потяг на смерть збив 66-річного чоловіка





Відомо, що чоловік потрапив під потяг. Від отриманих травм він загинув.



На місці події працювали слідчо-оперативна група та бригада медиків.



Як повідомили



По приїзду медики констатували смерть потерпілого.



Чоловікові було 66 років.



Обставини ДТП з'ясують правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трагедія трапилася вчора, 20 лютого, зранку в селі Любитів Ковельського району.Відомо, що чоловік потрапив під потяг. Від отриманих травм він загинув.На місці події працювали слідчо-оперативна група та бригада медиків.Як повідомили Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик у швидку надійшов о 6:07.По приїзду медики констатували смерть потерпілого.Чоловікові було 66 років.Обставини ДТП з'ясують правоохоронці.

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