На Волині потяг на смерть збив 66-річного чоловіка

На Волині потяг на смерть збив 66-річного чоловіка
Трагедія трапилася вчора, 20 лютого, зранку в селі Любитів Ковельського району.

Відомо, що чоловік потрапив під потяг. Від отриманих травм він загинув.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та бригада медиків.

Як повідомили Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик у швидку надійшов о 6:07.

По приїзду медики констатували смерть потерпілого.

Чоловікові було 66 років.

Обставини ДТП з'ясують правоохоронці.

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Теги: Волинь, потяг
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