На Волині шестикласник жорстоко побив семикласника. ВІДЕО

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У селі Нуйно, що на Камінь-Каширщині, 13 лютого сталася бійка між школярами.Про інцидент повідомила мати постраждалого хлопця у соцмережі.«Школяр 6-го класу жорстоко побив мого сина, учня 7-го класу. Після побиття він опинився в лікарні. Звертаюся по розголос, адже цей хлопець неодноразово поводився так і з іншими дітьми, але йому та його батькам усе сходить з рук. На місці мого сина міг опинитися будь-хто», — написала жінка.Вона також додала відео бійки.