На Волині шестикласник жорстоко побив семикласника. ВІДЕО
Сьогодні, 10:30
У селі Нуйно, що на Камінь-Каширщині, 13 лютого сталася бійка між школярами.
Про інцидент повідомила мати постраждалого хлопця у соцмережі.
«Школяр 6-го класу жорстоко побив мого сина, учня 7-го класу. Після побиття він опинився в лікарні. Звертаюся по розголос, адже цей хлопець неодноразово поводився так і з іншими дітьми, але йому та його батькам усе сходить з рук. На місці мого сина міг опинитися будь-хто», — написала жінка.
Вона також додала відео бійки.
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Про інцидент повідомила мати постраждалого хлопця у соцмережі.
«Школяр 6-го класу жорстоко побив мого сина, учня 7-го класу. Після побиття він опинився в лікарні. Звертаюся по розголос, адже цей хлопець неодноразово поводився так і з іншими дітьми, але йому та його батькам усе сходить з рук. На місці мого сина міг опинитися будь-хто», — написала жінка.
Вона також додала відео бійки.
Ролик можете переглянути у нашому телеграмі
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Коментарі 1
старший і не постояв за себе?
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