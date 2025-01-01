На Волині шестикласник жорстоко побив семикласника. ВІДЕО

На Волині шестикласник жорстоко побив семикласника. ВІДЕО
У селі Нуйно, що на Камінь-Каширщині, 13 лютого сталася бійка між школярами.

Про інцидент повідомила мати постраждалого хлопця у соцмережі.

«Школяр 6-го класу жорстоко побив мого сина, учня 7-го класу. Після побиття він опинився в лікарні. Звертаюся по розголос, адже цей хлопець неодноразово поводився так і з іншими дітьми, але йому та його батькам усе сходить з рук. На місці мого сина міг опинитися будь-хто», — написала жінка.

Вона також додала відео бійки.

Ролик можете переглянути у нашому телеграмі


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Коментарі 1
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