Побиття підлітка на Камінь-Каширщині: поліція відкрила кримінальну справу





Про це пишуть на



Там зазначають, що 13 лютого на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у селі Нуйно Камінь- Каширського району між двома 13-річними неповнолітніми виник конфлікт, який згодом переріс у бійку. У результаті одного підлітка із тілесними ушкодженнями госпіталізували до медзкаладу.



На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, поліцейський офіцер громади та працівники ювенальної превенції Камінь-Каширського районного відділу поліції.



Працівники сектору дізнання внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, допитано усіх свідків, які були очевидцями цієї події. Крім того, буде проведена судово-медична експертиза.



Триває досудове слідство, під час якого будуть з’ясовані усі обставини цієї події. За результатами слідства буде прийняте законне процесуальне рішення.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у селі Нуйно на Камінь-Каширщині,



«Школяр 6-го класу жорстоко побив мого сина, учня 7-го класу. Після побиття він опинився в лікарні. Звертаюся по розголос, адже цей хлопець неодноразово поводився так і з іншими дітьми, але йому та його батькам усе сходить з рук. На місці мого сина міг опинитися будь-хто», — написала жінка.



Вона також додала відео бійки.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень неповнолітньому на Камінь-Каширщині.Про це пишуть на сайті поліції Волині.Там зазначають, що 13 лютого на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у селі Нуйно Камінь- Каширського району між двома 13-річними неповнолітніми виник конфлікт, який згодом переріс у бійку. У результаті одного підлітка із тілесними ушкодженнями госпіталізували до медзкаладу.На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, поліцейський офіцер громади та працівники ювенальної превенції Камінь-Каширського районного відділу поліції.Працівники сектору дізнання внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, допитано усіх свідків, які були очевидцями цієї події. Крім того, буде проведена судово-медична експертиза.Триває досудове слідство, під час якого будуть з’ясовані усі обставини цієї події. За результатами слідства буде прийняте законне процесуальне рішення.Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у селі Нуйно на Камінь-Каширщині, шестикласник жорстоко побив семикласника . Про інцидент розповіла мати постраждалого хлопця у соцмережі.«Школяр 6-го класу жорстоко побив мого сина, учня 7-го класу. Після побиття він опинився в лікарні. Звертаюся по розголос, адже цей хлопець неодноразово поводився так і з іншими дітьми, але йому та його батькам усе сходить з рук. На місці мого сина міг опинитися будь-хто», — написала жінка.Вона також додала відео бійки.

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